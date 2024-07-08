你敲碗很久的！陳其邁：韓團「Stray Kids」將首登高雄世運
高雄市長陳其邁今晚透過臉書，強力放送高人氣韓團Stray Kids，11月將首度登上高雄世運的消息。圖為Stray Kids全黑勁裝表演帥翻粉絲。（翻攝自X）
〔記者王榮祥／高雄報導〕你敲碗很久的！高雄市長陳其邁今晚透過臉書，強力放送高人氣韓團Stray Kids，11月將首度登上高雄世運的消息，瞬間引爆大批歌迷留言讚爆，有人驚嘆「誇張了，高雄」，有人喊「現在開始高雄就是台灣的首都」。
陳其邁證實韓團Stray Kids將首度登上高雄世運。（記者王榮祥翻攝）
Stray Kids是韓國JYP娛樂旗下的8人男子團體，官方簡稱SKZ，成員主要通過Mnet同名生存實境節目Stray Kids篩選而出，現由6名韓國成員Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、昇玟、I.N，及兩位澳籍韓裔成員方燦、Felix組成。
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韓團今宣布展開「dominATE」世界巡迴演唱會，台灣場確定11/2在高雄世運主場舉辦，陳其邁隨即在臉書證實，你敲碗很久的！高人氣韓團Stray Kids，將首度登上高雄世運主場館，並介紹其成名曲包括「MANIAC」、「Hellevator」等多支MV，播放量均破億！
陳其邁喊話，歡迎全球的STAY們（Stray Kids粉絲暱稱）來到最佳場地「高雄世運」，親身感受創作與唱跳實力兼具、紅遍國際的SKZ的強大魅力！Stray Kids World Tour
網友留言「一直來，是要逼死誰啊」、「我還是等我的BTS」、「真的不敢相信他們真的會來台灣」、「敲碗BTS Jin 跟J hope來高雄」、「下半年真的要炸裂高雄內」。
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