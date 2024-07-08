北流董事長不藏了！黃韻玲帥兒現身同志大遊行 組團竟叫「阿玲娘」

黃韻玲（左）與兒子組團。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏發起、主導的「愛之日常音樂節」日前受加拿大「Pride Toronto」認證邀請，遠征多倫多演出，演出當天盛況空前，主辦方估計在所演出的「Mel Lastman Square」湧入約3萬6千名觀眾，遠從美西、紐約、溫哥華以各種交通形式趕來共襄盛舉的民眾，將現場擠得水瀉不通。

演出前一天，駐多倫多台北經濟文化辦事處處長陳錦玲，親自到現場歡迎並頒感謝狀，演出當日多倫多華裔市長原本要上台致詞，卻因人潮太多，最後改以電話與主辦方致意祝福。

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脆樂團（左起）、萬芳、陳建騏、郭蘅祈、黃韻玲、HUSH、洪佩瑜、恐龍的皮。（愛之日常音樂節提供）



這次參與的歌手幾乎都是金曲級別，還有黃韻玲與愛子沈裕紘組成的「阿玲娘」，HUSH和洪佩瑜的粉絲，遠從洛杉磯和德州跋山涉水而來，「脆樂團」演唱《相愛就是說了100次對不起》時，粉絲有習慣性在句尾接話喊出答案，原本他們不預期海外觀眾會知道這個「傳統」，沒想到演出當下，唱到關鍵句時，台下立馬大聲接話，讓「脆樂團」至今感動難忘，直呼：「太夢幻了！」

洪佩瑜。（愛之日常音樂節提供）

此外，也有另一半三十代、四十代或更資深的族群，是為了黃韻玲、郭蘅祈和萬芳而來，有位出身香港的旅美鐵粉，帶著口中的「傳家之寶」黑膠奔至多倫多現場，當她掏出黃韻玲的《平凡》、郭子《純屬虛構》與《兒童樂園》，以及萬芳《半袖》等給本人簽名時，皆讓當他們感動到驚呼連連，直說這些首版黑膠已是「出土文物」級，現在價值連城。

陳建騏（左起）、郭蘅祈、黃韻玲。（愛之日常音樂節提供）



郭蘅祈開心將台灣的華語流行音樂引流至國際，用音樂倡議多元平權，但也苦笑為了加國之行，已經燒乾「愛之日常第六屆」的預算，必須先動用到自己的「養老基金」來補，但表示拚搏一切都是值得，也將此行當成是慰勞台前幕後團隊的員工旅遊，感性說：「大家幾年來有錢出錢、有力出力、不收費或打折『打到骨折』。」他感念在心，演出後帶大家到尼加拉瓜大瀑布一日遊，略表衷心感謝之意。

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