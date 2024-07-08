IVE成員「用叉子吃漢堡」被罵蠢！粉絲看傻：太離譜了

IVE近來爭議不斷。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團IVE人氣不斷飆漲，同時也掀起不少爭議，近日才因在七七事變當天於香港舉辦演唱會，引發中國網友抨擊。日前成員秋天在一段影片中用叉子吃漢堡的畫面，再成為討論話題。

IVE成員使用叉子吃漢堡挨轟愚蠢。（翻攝自X）

IVE官方YouTube頻道日前上傳影片「IVE Tries Popular American Foods」，畫面中成員們品嚐了來自海外的美食，可見成員Rei先是用手拿起漢堡大口咬下，接著畫面轉到秋天用叉子吃了漢堡中的配料。該片段被一名網友轉發到社群平台X，並表示「用叉子吃漢堡，是多麼愚蠢」，貼文火速激起討論。

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不少粉絲湧入護航「為什麼總是有這樣無腦的酸民？」、「總是製造這種無意義的爭端，是多閒？」、「關你什麼事？」、「這太離譜了」，目前該片段已經超過170萬人觀看。不過在完整影片中可以發現，成員們一開始都是用手拿漢堡，因此有人推測成員是想要挑出漢堡中的料，或是怕醬汁弄髒臉，所以才改成使用叉子進食。

how retarded do you have to be to eat a burger with a fork pic.twitter.com/P2auD7LDbO — rae （@yooyeonwav） June 24, 2024

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