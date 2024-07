IVE成員「用叉子吃漢堡」被罵蠢！粉絲看傻：太離譜了

IVE近來爭議不斷。(翻攝自IG)

葉姵妤/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓女團IVE人氣不斷飆漲,同時也掀起不少爭議,近日才因在七七事變當天於香港舉辦演唱會,引發中國網友抨擊。日前成員秋天在一段影片中用叉子吃漢堡的畫面,再成為討論話題。

IVE成員使用叉子吃漢堡挨轟愚蠢。(翻攝自X)

IVE官方YouTube頻道日前上傳影片「IVE Tries Popular American Foods」,畫面中成員們品嚐了來自海外的美食,可見成員Rei先是用手拿起漢堡大口咬下,接著畫面轉到秋天用叉子吃了漢堡中的配料。該片段被一名網友轉發到社群平台X,並表示「用叉子吃漢堡,是多麼愚蠢」,貼文火速激起討論。

請繼續往下閱讀...

不少粉絲湧入護航「為什麼總是有這樣無腦的酸民?」、「總是製造這種無意義的爭端,是多閒?」、「關你什麼事?」、「這太離譜了」,目前該片段已經超過170萬人觀看。不過在完整影片中可以發現,成員們一開始都是用手拿漢堡,因此有人推測成員是想要挑出漢堡中的料,或是怕醬汁弄髒臉,所以才改成使用叉子進食。

how retarded do you have to be to eat a burger with a fork pic.twitter.com/P2auD7LDbO