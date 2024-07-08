士院下午首開NONO被控性侵案 他庭前未受訪

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理藝人NONO被控6名女子性犯罪案，定今天下午2時30分首度開庭，全案依規定並未公開旁聽。NONO庭前步入士院引發推擠，但NONO並未受訪。

NONO因性犯罪今首度赴士院出庭。（記者王文麟攝）

全案歷經約1小時的庭訊後結束，NONO離開士院前同樣未受訪，搭上保母車離開士院。

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全案源於，有女模去年6月上網爆料NONO曾在車上對她強吻，後來網紅「小紅老師」見NONO拒絕道歉也沒有承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

北檢收案後，去年8月傳喚NONO到案，訊後依妨害性自主罪命NONO以50萬元交保，同時禁止NONO騷擾、接觸被害人；接著再有10人對NONO提告，北檢決定二度傳喚NONO，並當庭勘驗其下體。然北檢後來考量沒有管轄權，將NONON涉性犯罪案移由士檢偵辦。

NONO因性犯罪今首度赴士院出庭。（記者溫于德攝）

士檢今年5月17日偵結，痛批NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，對6名被害人的身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪將NONO起訴，同時建請士院對NONO從重量刑，以嚴懲惡行，



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