泫雅證實結婚！10月辦婚禮嫁龍俊亨

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「南韓小野馬」泫雅今天（8日）上午傳出與龍俊亨即將在10月11日於首爾結婚的消息，引發熱烈討論，泫雅的經紀公司在今天下午證實婚訊，表示婚禮將在10月舉辦，僅邀請親朋好友，以非公開形式進行。

泫雅（右）戀情修成正果，認愛半年宣布嫁龍俊亨（左）。（翻攝自IG）

根據《韓聯社》報導，泫雅經紀公司AT AREA指出，泫雅與每當遭遇困難時，總會給予彼此極大撫慰的龍俊亨修成正果，並約定好結婚，展開全新的人生，希望大家給予下定決心的泫雅祝福。

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泫雅與龍俊亨在今年1月透過IG認愛，兩人上傳牽著手的照片，引發關注。她4月在節目《趙賢雅的周四夜晚》大方提及龍俊亨，稱時間都花在上舞蹈課或者約會，也不在乎出門會被發現，表示看著男友的照片會獲得力量，「能遇到一個給我勇氣的人，我真的非常感謝。」

回顧泫雅的情史，2018年爆出與師弟Pentagon的Dawn的地下情，卻不被公司祝福，兩人最後雙雙出走Cube娛樂。兩人愛得高調，一起推出歌曲，更一度傳出求婚成功，將步入結婚殿堂，沒想到2022年卻無預警宣布和平分手，各奔東西。

龍俊亨過去同樣隸屬於Cube娛樂，泫雅是4Minute的Rapper，龍俊亨則是BEAST的Rapper，兩人還一起合作過夯曲《Change》，郎才女貌。

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