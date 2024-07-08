江坤俊小心了 她建議被性騷踢男人最脆弱地方
江坤俊（左）涉性騷昔日節目搭檔鄭凱云。（TVBS提供）
〔記者林南谷／台北報導〕外科名醫江坤俊近日深陷婚內出軌護理師，並涉及性騷擾搭擋TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云風暴，性別專家欣西亞上午在臉書發文提供個人意見，「往男人最脆弱的地方一踢，就對了！」
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透過臉書發文，欣西亞直接標記江坤俊，就是要讓他看到，發文中，欣西亞坦言以前演的是：「官人不要，你再來我就要叫。」然後官人再色眯眯地摩拳擦掌說：「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見。」
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欣西亞嗆聲，時代不同了，在現代，受到騷擾也不用跟他囉嗦、曉以大義，大聲喝止，直接往上報，甚至往男人最脆弱的地方一踢，就對了！
欣西亞臉書全文
所謂「妻不如妾，妾不如偷」，後面還接「偷不如偷不著」。
那這裡欣西亞也要補充「偷屁偷？有時候直接用強的，才爽！」（這不是我說的，是某些男人扭曲的心態）
所以各位看官想想古代劇裡頭的那些老爺、官人，明明家裡已經妻妾成群，他還要去調戲其他良家婦女。
Why？因為投懷送抱的沒挑戰性，主動上門的不好玩，而口袋裡有銀子，青樓酒館走一遭，要什麼有什麼，隨便挑還怕買不著嗎？
「我就是要征服妳！嘿嘿~看妳往哪兒跑」然後上演兩個人圍著桌子繞圈圈的劇情
以前演的是「官人不要，你再來我就要叫」，官人再色眯眯地摩拳擦掌說「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見」
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