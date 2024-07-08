晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江坤俊小心了 她建議被性騷踢男人最脆弱地方

江坤俊（左）涉性騷昔日節目搭檔鄭凱云。（TVBS提供）

〔記者林南谷／台北報導〕外科名醫江坤俊近日深陷婚內出軌護理師，並涉及性騷擾搭擋TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云風暴，性別專家欣西亞上午在臉書發文提供個人意見，「往男人最脆弱的地方一踢，就對了！」

相關新聞：江坤俊寵愛小三 護理長也不敢動她

透過臉書發文，欣西亞直接標記江坤俊，就是要讓他看到，發文中，欣西亞坦言以前演的是：「官人不要，你再來我就要叫。」然後官人再色眯眯地摩拳擦掌說：「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見。」

相關新聞：江坤俊爆偷吃又涉性騷！TVBS主播鄭凱云「證實受害洩心聲」

欣西亞嗆聲，時代不同了，在現代，受到騷擾也不用跟他囉嗦、曉以大義，大聲喝止，直接往上報，甚至往男人最脆弱的地方一踢，就對了！

欣西亞臉書全文

所謂「妻不如妾，妾不如偷」，後面還接「偷不如偷不著」。
那這裡欣西亞也要補充「偷屁偷？有時候直接用強的，才爽！」（這不是我說的，是某些男人扭曲的心態）
所以各位看官想想古代劇裡頭的那些老爺、官人，明明家裡已經妻妾成群，他還要去調戲其他良家婦女。
Why？因為投懷送抱的沒挑戰性，主動上門的不好玩，而口袋裡有銀子，青樓酒館走一遭，要什麼有什麼，隨便挑還怕買不著嗎？
但良家婦女就不同了，她就是對這種人不為所動，根本沒興趣，連看都懶得正眼瞧你，「人家不要他越想得到」，完全啟動某些男人天生的獸性（強調：是「某些」！不能一竿子打翻一群人）
「我就是要征服妳！嘿嘿~看妳往哪兒跑」然後上演兩個人圍著桌子繞圈圈的劇情
以前演的是「官人不要，你再來我就要叫」，官人再色眯眯地摩拳擦掌說「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見」
時代不同了，在現代，受到騷擾也不用跟他囉嗦、曉以大義，大聲喝止，直接往上報，甚至往男人最脆弱的地方一踢，就對了！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中