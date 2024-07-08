江坤俊小心了 她建議被性騷踢男人最脆弱地方

江坤俊（左）涉性騷昔日節目搭檔鄭凱云。（TVBS提供）

〔記者林南谷／台北報導〕外科名醫江坤俊近日深陷婚內出軌護理師，並涉及性騷擾搭擋TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云風暴，性別專家欣西亞上午在臉書發文提供個人意見，「往男人最脆弱的地方一踢，就對了！」

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透過臉書發文，欣西亞直接標記江坤俊，就是要讓他看到，發文中，欣西亞坦言以前演的是：「官人不要，你再來我就要叫。」然後官人再色眯眯地摩拳擦掌說：「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見。」

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欣西亞嗆聲，時代不同了，在現代，受到騷擾也不用跟他囉嗦、曉以大義，大聲喝止，直接往上報，甚至往男人最脆弱的地方一踢，就對了！

欣西亞臉書全文

所謂「妻不如妾，妾不如偷」，後面還接「偷不如偷不著」。 那這裡欣西亞也要補充「偷屁偷？有時候直接用強的，才爽！」（這不是我說的，是某些男人扭曲的心態）

以前演的是「官人不要，你再來我就要叫」，官人再色眯眯地摩拳擦掌說「妳叫阿，妳叫也沒人聽得見」

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