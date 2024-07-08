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娛樂 日韓

「微笑王子」間宮祥太朗宣布結婚！甜認「交往很久了」

間宮祥太朗宣布結婚。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲日本人氣演員間宮祥太朗因爽朗笑容被封為「微笑王子」，是近幾年日本炙手可熱的新生代演員，演出多部熱門影劇，深受觀眾喜愛。今（8）無預警公開喜訊宣布結婚。

間宮祥太朗透過經紀公司Tristone娛樂宣布婚訊，「雖然是我個人的事情，不過想跟各位通知，我要跟交往許久的人結婚了。非常感謝在工作上照顧的各方人士、一直以來支持我的粉絲，我的人生能走到這一步都是多虧了大家，非常感謝。雖然我還有許多不足之處，但會努力更上一層樓，往後也請大家多多關照。」

事實上，去年4月間宮祥太朗就被爆出與圈外女友半同居，兩人曾被拍到一起在住家附近遛狗，據知情人士透露，兩人已經交往3～4年。

間宮祥太朗以模特兒身分入行，在2008年客串《改造老師大作戰》中的學生一角，正式以演員身分出道，參與過多部話題日劇的演出，包括《BG終極保鏢》、《半邊藍天》等等，直到演出《Oh！My Boss！戀愛別冊》當中「抖s前輩」一角才爆紅，被認為是新一代的大勢男演員。

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