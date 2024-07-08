太害羞！URBOYTJ褲子拉鍊沒拉 「性感頂胯」台粉瘋狂

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國嘻哈歌手URBOYTJ昨（7）晚在Zepp New Taipei開唱，特地以台語「打給厚」問候全場，以《The Rapper》與《Jiggo》超嗨開場，驚喜歌曲《Hit Me Up》前奏一下，他跳起性感頂胯和引人遐想的地板動作，台粉陷入瘋狂。

泰國嘻哈歌手URBOYTJ昨晚在Zepp New Taipei開唱。（華貴娛樂提供）

URBOYTJ放話：「今晚很簡單，不換衣服也不休息，會唱一起唱，不會唱的也一起跟著嗨吧。」出道至今，從未做過粉絲福利的他，初體驗就獻給台灣粉絲。

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昨晚歌曲橫跨搖滾、嘻哈、抒情等曲風，URBOYTJ一連帶來20首歌，他更開心拿出手機，錄下歌迷唱《Question？》的歌聲，為台北演唱會記錄難忘回憶。

泰國嘻哈歌手URBOYTJ昨晚在Zepp New Taipei開唱。（華貴娛樂提供）

當他唱跳完《แบกไม่ไหว 扛不住》後喘到不行，笑說30幾歲，不該再跳舞了，更現學現賣「漂亮」、「很帥」等中文，有趣的是，他突然發現褲子拉鍊沒拉上，立刻驚慌大叫：「為什麼沒有人告訴我！」現場笑聲不斷。

演唱會最後以大合照畫下完美句點，意猶未盡的URBOYTJ還在現場樂隊起鬨下，跳了一小段Lisa新歌《ROCKSTAR》後，依依不捨和粉絲道別。

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