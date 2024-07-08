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NONO被控性侵案 士院下午首度開庭

〔記者溫于德／台北報導〕藝人NONO被控性侵多名女子案，承辦士林地檢署偵結依強制性交、強制性交未遂共7罪將NONO起訴，並請法院加重其刑。士林地院定今（8）日下午2時30分首度開庭，屆時NONO將首度以被告身份步入士院法庭。

士院定今天下午首度開庭審理NONO被控性侵案。（資料照）

去年6月先有女模上網爆料NONO曾在車上對她強吻，接著小紅老師見NONO不承認也不道歉，決定替被害人赴台北地檢署提告。

案經北檢去年8月兵分3路搜索並傳喚NONO到案，訊後命他50萬元交保，並禁止NONO騷擾、接觸被害人。後來有10人站出來對NONO提告；後來北檢再度傳喚NONO，當庭勘驗其下體。

然北檢考量沒有管轄權，故將NONON涉性犯罪案件移由士檢偵檢辦。

士檢偵結，指NONO對6名女子性犯罪，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌提起公訴，並請法院審酌NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，以嚴懲惡行。

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