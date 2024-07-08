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娛樂 電視

（專訪）宮美樂螢幕初吻守了N年！排戲嚇呆抗拒 楊皓崴傻眼：是有多不願意

〔記者李紹綾／專訪〕宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》和楊皓崴演夫妻，她首度參與八點檔，還獻出螢幕初吻，坦言事前無敵緊張，一度抗拒親嘴，還被演對手戲的楊皓崴發現，當場問：「是有多不想跟我親嘴？我是多沒有魅力？」讓她哭笑不得。

宮美樂。（記者陳奕全攝）

宮美樂談到，接戲前壓根沒想過會有吻戲，一開始她和楊皓崴只有蜻蜓點水般的親臉頰戲，她不忘調侃：「我們真是一對清純可愛的夫妻。」有天看到劇本上寫著「啄了一口」，她直覺「應該就是親臉頰。」還打電話給楊皓崴確認，得到的結果是親嘴，到了攝影棚戲，不死心詢問導演：「這是親臉頰吧？」再度得到相同的答案「親嘴」，讓她直喊：「我真的嚇呆耶！因為沒有人知道我的螢幕初吻還在。」

宮美樂在休息室和楊皓崴坦承：「我沒有在鏡頭前親過嘴。」當天光是排戲，就讓她慌張到不行，她說：「我完全沒有辦法呼吸，超害羞，雖然這不是人生初吻，可是在大庭廣眾下還是第一次，大家就看我一個人在那慌張。」她在佈景後方準備出場時，被發現不斷以大口深呼吸、吐氣試圖暫暖內心的緊張，「我沒有意識到自己在做這件事情，真的太緊張了，我還流了一身的汗。」若接下來再有吻戲甚至床戲？宮美樂聽到直喊：「天啊！我一定會睡不著。」

宮美樂。（記者陳奕全攝）

宮美樂在《愛的榮耀》飾演的「盈盈」，個性傻白甜、單純又樂天，有她在的地方總是洋溢著歡樂，可愛風格的服裝讓觀眾印象深刻，但私下的她和角色反差超大，「我私下穿得超像歐巴桑，休閒到像在沖繩度假的阿姨。」她透露沒拍戲時，習慣將瀏海往後夾，露出高額頭，還會綁著沖天炮髮型、戴大鏡片眼鏡、穿夾腳拖，模樣令人難以認出，可是有次去洗衣店竟被民眾詢問：「妳是盈盈嗎？」她當下愣了5秒，心中上演著無數小劇場「我是還不是？我現在不能算是吧？」結果她回：「應該是，但你是怎麼認出我的。」沒想到對方竟堅定說：「妳就是盈盈啊！」宮美樂打趣說：「我覺得這位觀眾超厲害，他抓到了我想像不到的我，因為我額頭超高，頭髮往後夾，會更不像我，頭髮真的是人的第二個生命。」

宮美樂上戲、下戲的打扮，其實連劇中演員都認不出，她分享第一次和劇中的公公吳皓昇見面的情景，「他看到我的時候，已經是完妝的狀態，等到我卸完妝，以全素顏、頭髮及瀏海全夾起來的打扮走到梳化間。」她當時很自然地坐到吳皓昇與傅子純中間的座位，沒想到吳皓昇一臉疑惑地看著她，並問：「妳是？？」讓傅子純當場笑喊：「認不出來嗎？她是你劇中兒子的老婆啦！」吳皓昇聽到後才說：「啊！妳是盈盈哦！」反應逗樂在場所有人。

宮美樂（左）在民視八點檔《愛的榮耀》和楊皓崴（右）演夫妻。（記者陳奕全攝）

宮美樂談到，為了角色獨特的人設，她特別和製作人王珮華討論、創造出符合角色的聲音，「盈盈愛撒嬌、聲音可愛，略帶娃娃音，這些跟我本人完全不一樣，我原本的聲音超低，有點像aniki（日文的大哥），增加的角色設定，既要額外花時間，對我來說更有挑戰性。」她認為聲音、妝髮、造型都是幫助她快速進入角色的方法，「當這些元素出現，就代表盈盈出現，卸完妝的我，和角色是兩個不同的人，連走路風格都變成歐巴桑。」

初演八點檔，難免有壓力，宮美樂表示，全台語發音讓她吃不消，「我小時候有跟阿嬤講台話，但阿嬤的包容度很高，講不標準也沒關係，只要能聽懂就好，可是八點檔不一樣，台語的詞量很大，一開始不知八點檔的節奏及環境，也沒有4機拍攝的經驗，對我來說所有的事都是新的，要在短時間內熟悉一切，對我來非常困難，也是非常大的挑戰。」她一開始常因台語不輪轉而NG，也常擋到人或是自己突然出鏡，好在演員、劇組夥伴都願意花時間提點、幫助她，她開心說：「我真的很幸運，大家都很照顧我。」

宮美樂憶起，有陣子主線落在她身上，戲分變得十分吃重，曾一天拍了9場，常常前一場還很歡樂，下一場就要暴哭，加上棚內機器移動速度快，她發現自己似乎還要時間緩衝，立刻和大家說：「對不起，能不能給我一些時間，我經驗還不夠，沒辦法快速切換。」坦言只要一直NG，就會陷入慌張迴圈，然而王瞳得知後，傳訊：「今天棚內加油喔！妳是最棒的，我知道妳辦得到。」也因拍攝場次太多，加上還在角色狀態裡，宮美樂無法即時回訊息致謝，「我中間一度覺得沒力、快要不行了，覺得壓力好大，就把訊息拿出來看一下，給自己打氣。」她隔天傳訊給王瞳說：「昨天妳這段話陪了我一整天。」沒想到王瞳回：「我也不知道為什麼，昨天就想傳這封訊息。」短短的字句讓宮美樂超感動，「瞳瞳姊這段話陪了我一整天，很暖，我收到她的心意了。」

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