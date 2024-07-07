仿效ENERGY？明道嗨跳《迷魂計》 鬆口談183CLUB合體

明道久違接受台灣媒體訪問，模樣依然相當帥氣。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕44歲的明道過去曾經以偶像團體183CLUB的身分活動，今天（7日）為宣傳電影《前途海量》，久違接受台灣媒體訪問，提及183CLUB是否有機會合體，明道也做出回應。

183CLUB是喬傑立在2004年推出的偶像男團，成員包括顏行書、王少偉、明道、黃玉榮和祝釩剛，當年因為偶像劇《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》而走紅。

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被問到會不會想像ENERGY一樣合體？明道表示ENERGY本來就是動感男團，如果自己要16蹲的話，可能要準備一下，「我現在蹲一下就會變成坐在地上，我個人覺得如果要合體，應該要因為戲，你要我們5個人突然唱跳，應該是辦不到。」更當場比劃了經典夯曲《迷魂計》的舞蹈動作，表示5蹲是沒問題。

明道表示如果要16蹲，可能要先準備一下。（記者陳逸寬攝）

至於會不會想要回來拍台灣作品？明道表示，非常喜歡台灣的戲劇電影，近年都有往新的方向去突破，不過他坦言現在看到台灣的影視產業，有些陌生，卻讓他很興奮，「本來這邊是我的家，卻感到陌生，好想跟新的人合作。」

他特別提到同樣演過偶像劇的金馬影帝吳慷仁，稱雖然不是新生代，以前也合作過，不過吳慷仁近年有很好的作品，像是《富都青年》，讓他非常欣賞。

明道主演的電影《前途海量》在7月12日上映。

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