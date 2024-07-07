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娛樂 最新消息

阿翔、籃籃都慘敗！胡瓜獲封「龜王」令人跌破眼鏡

胡瓜（左）參賽「烏龜烏龜翹」遊戲。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前赴台中梧棲的朝元宮錄影，胡瓜向眾人介紹了梧棲當地傳承150年歷史的「走大轎」活動，為了讓眾人能夠親身體驗在地的無形文化資產，製作單位特別找來朝元宮和龍安宮轎班，以及在地的同學們一起進行一場走大轎的競賽。

藝人扛轎子衝刺拿下勝利。（民視提供）

參賽隊伍需扛起轎子向前衝刺並進行折返跑，最快回到起點的隊伍即可晉級決賽，而這次與藝人隊pk的隊伍是廟方的轎班，雖然來的都是有點年紀的大哥大姊，但對天天扛轎的他們來說可是熟能生巧，在地鄉親都認為廟方轎班隊會取得勝利。各方在烈日下比賽開始，不被看好的藝人隊卻逆風翻盤成功晉級決賽，看著藝人們賽後喘到說不出話的樣子，胡瓜也是心疼地稱讚道：「實在是太厲害了！」

胡瓜（左）穿烏龜裝趴跪在地。（民視提供）

製作單位也特別準備了遊戲「烏龜烏龜翹」讓大家挑戰，兩位參賽者穿著烏龜裝趴跪在台上，只要同時舉起同一邊的頭、手或是腳並連續累積最多次的組別就獲勝。隨著比賽開始參賽者們頻頻慘敗，就連擁有「衰咖默契」的阿翔和籃籃，都無法過關，眼看戰績如此慘淡，讓有「龜王」之稱的胡瓜放話自己就是以反應快出名，還大膽讓大家幫他隨便挑一位參賽者，如果動作沒連續五次一樣，他讓大家懲罰。隨著比賽即將開始，兩人穿烏龜裝趴跪在地，二人動作一樣，連續五次都同動作，怎麼舉怎麼對，如此誇張的情形讓眾人直呼神奇，不得不稱呼胡瓜為「遊戲之王」。

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