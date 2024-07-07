《老狐狸》演員沒人得獎 陳慕義不平發聲

陳慕義表示，他在《老狐狸》的演出因戲份不足未獲台北電影節提名最佳男主角，「我這個自栩台獨的浪漫工作者，不平的控述這是政治考量。」對於該片昨獲5大獎，陳慕義認為唯二提名最佳男主角白潤音、最佳女配角劉亦兒可惜未獲獎，「也就是說，這部劇情片囊括了各項大獎，演員卻沒一個得獎。」

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最後陳慕義表示，導演蕭雅全3度登台領獎，抓著麥克風誰都感謝了，唯獨沒對全劇的演員表示什麼，嘆言：「他應該同時也『不同意』這部劇情大片，是有什麼演員幫忙撐起來的。」

蕭雅全昨獲導演獎時，在台上表示：「台北電影節是我的伯樂，感謝一路走來，業界的朋友，工作人員，無論是合作或對抗，這一切力量讓我更強壯，謝謝評審。」