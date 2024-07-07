《老狐狸》演員沒人得獎 陳慕義不平發聲
《老狐狸》昨晚在第26屆台北電影獎勇奪5獎，陳慕義在台上發言轉趨保守。（翻攝自陳慕義臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕第26屆台北電影獎6日晚間舉行頒獎，導演蕭雅全執導《老狐狸》勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇等5獎成為大贏家，同片入圍的陳慕義在台上發言轉趨保守，今（7）日上午則在臉書發文吐心聲。
相關新聞：台北電影獎完整得獎名單》《老狐狸》5獎入袋大贏家！陳慕義上台：演員沒獎蠻奇怪
請繼續往下閱讀...
陳慕義表示，他在《老狐狸》的演出因戲份不足未獲台北電影節提名最佳男主角，「我這個自栩台獨的浪漫工作者，不平的控述這是政治考量。」對於該片昨獲5大獎，陳慕義認為唯二提名最佳男主角白潤音、最佳女配角劉亦兒可惜未獲獎，「也就是說，這部劇情片囊括了各項大獎，演員卻沒一個得獎。」
相關新聞：金馬大贏家《老狐狸》再獲北影肯定 導演蕭雅全2奪觀眾票選獎
最後陳慕義表示，導演蕭雅全3度登台領獎，抓著麥克風誰都感謝了，唯獨沒對全劇的演員表示什麼，嘆言：「他應該同時也『不同意』這部劇情大片，是有什麼演員幫忙撐起來的。」
蕭雅全昨獲導演獎時，在台上表示：「台北電影節是我的伯樂，感謝一路走來，業界的朋友，工作人員，無論是合作或對抗，這一切力量讓我更強壯，謝謝評審。」
相關新聞：陳慕義爆金馬後零戲約 再轟北影「戲份不足說」：演給大家看
最後該片獲劇情長片獎，《老狐狸》全體劇組人員上台，陳慕義率先發言，表示得了一堆獎，但男配角也沒有，蠻奇怪的，不過後來他表示，《老狐狸》得了很多，謝謝大家。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。