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娛樂 最新消息

金秀賢衝下台繞場6千人瘋了！淚謝台粉笑喊：我不愛哭啦

金秀賢一一向粉絲告別。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金秀賢今天（6日）在林口體育館舉行粉絲見面會，吸引6000人朝聖，他在獻唱《Someone You Loved》時，竟有粉絲衝上台前，送上《淚之女王》出現的紫色薰衣草，金秀賢雖然收下花，但以溫和語氣提醒粉絲：「不能這樣，會出大事的！」

相關新聞：金秀賢獻唱《淚之女王》神曲！喊「初戀在台灣」飆中文解釋：等一下

金秀賢一連獻唱了《Someone You Loved》、《All of me》、《約德爾調》等歌曲，但沒想到唱到一半，金秀賢笑說：「我會認真拍連續劇，唱歌我會戒一段時間，這個我從剛剛就一直感覺到！」似乎對自己的歌聲不是很滿意。

金秀賢竟然衝下台，與粉絲近距離告別。（讀者提供）

見面會尾聲，台粉自製應援影片表達對金秀賢的不離不棄，真情流露的一字一句讓他眼泛淚光，一回頭又見到粉絲舉起「秀MAN啊，我們等了你十年啦」的手幅，滿滿的感動湧上心頭，感性表示：「我的確是依賴大家，我其實不是一個那麼愛哭的人，未來會用更好的作品報答大家」，但又謙虛虧自己的歌聲，「我知道沒辦法用歌聲回報大家。」

他在獻唱安可曲《way home》時衝下台繞場，與每一位粉絲一一告別，難以想像具有舉足輕重地位的韓流男神，竟願意親自送客。回到台上後，還不忘暖心詢問粉絲「沒有人受傷吧」，最後再度向粉絲承諾「我會帶來更好的作品的，我是金秀賢」，為演出畫下句點。

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