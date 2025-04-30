台灣首部「半導體」紀錄片 故事成長超乎預期

工研院前院長史欽泰（左）與台積電前副董事長曾繁城都是台灣第一代半導體工程師，有著深厚的革命情感。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《造山者－世紀的賭注》為台灣首部以「半導體」發展為主題的紀錄片，訪問超過80位關鍵人物和參與者、研究者，並尋找當年背負國家任務重擔的工程師、前輩們不為人知的奮鬥故事。

RCA團隊成員在美國與友人合照。（牽猴子提供）

《造山者－世紀的賭注》今（30）公開正式預告，片中美國國家工程學院院士施敏直言：「當時面臨國大代表反對，財政部反對，就連經濟部也反對。」華邦電子前副董事長楊秉禾則回憶當時肩負的是「只許成功、不許失敗」的國家任務。

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導演蕭菊貞表示：「半世紀過去，當年的這場賭注為台灣創造了半導體傳奇，而如今我們也必須投入全島之力，面對一場更大的難題！」

《造山者－世紀的賭注》耗時5年製作，故事成長的速度遠超乎蕭菊貞導演的預期和想像，她苦笑說，「沒想到片子一邊拍，故事也一邊長大」。

幸好導演和兩位有科技背景的製片人陳添順、蔣顯斌不斷調整拍攝視角，走訪來自不同背景的受訪者，從年逾90歲的前財經官員、第一代半導體工程師、聯電第一代作業員、科技廠CEO、決策者等。

蕭菊貞表示，對她而言「造山者」並非指一家企業、一個產業，或特定的一群人。「它更是台灣人同島一命，歷經半世紀的挑戰，所激發出的奮鬥精神，在島內拚搏，也向外爭取機會來守護這個島，這個家。」

《造山者－世紀的賭注》將於6月13日全台戲院上映。（牽猴子提供）

70年代在知識青年裡流傳「來來來，來台大；去去去，去美國！」導演好奇史欽泰院長為何毅然決定回台參與半導體計畫？史院長毫不猶豫回答，「對我來說，出國就是為了回家，回家讓家鄉更好！這不需要理由。」

《造山者－世紀的賭注》於5月12日起開放包場，6月13日全台上映。

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