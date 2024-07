金秀賢獻唱《淚之女王》神曲！喊「初戀在台灣」飆中文解釋：等一下

金秀賢粉絲見面會(記者陳逸寬攝)

〔記者廖俐惠/桃園報導〕韓星金秀賢今天(6日)在林口體育館舉行粉絲見面會,名義上是見面會,但他卻帶著樂團來台,以演唱會規模形式演出,誠意十足。只是他開場獻唱韓劇《淚之女王》主題曲《Love You With All My Heart》似乎有些小緊張,音準有點不準,所幸漸入佳境,依然讓粉絲聽得如癡如醉。

金秀賢粉絲見面會(記者陳逸寬攝)

金秀賢以中文大喊「你好」,表示非常開心見到大家,更驚訝地問「哇~這裡有幾層樓啊」,希望今天能與大家度過美好的時光。他表示,雖然這是第4場粉絲見面會,照理來說應該要比較放鬆一點,但緊張感依然還是沒有消失,「我到目前為止還是比較沒辦法展現帥氣的舞台,希望多練習,表現得更自在。」

金秀賢超級寵粉,不時挪動椅子,讓坐在各個地方的粉絲都能看到他,並盯著粉絲說:「看到每的人的臉,讓我想起一部電影,跟初戀有關係!」全場猜了很久,他才想到是《那些年,我們一起追的女孩》。主持人曾寶儀詢問:「你的初戀在這裡嗎?」金秀賢急得立刻用中文解釋:「等一下、等一下!」強調大家不要誤會,只是單純想到電影。

金秀賢粉絲見面會(記者陳逸寬攝)

講話到一半,突然尷尬癌上身的金秀賢提醒粉絲:「就算不好笑,你們也要笑喔!」說完就突然大笑「哈哈哈」,再度惹得全場粉絲哄堂大笑。粉絲非常聽話,不時地哈哈大笑,卻嚇得金秀賢想要「收回」要求,「雖然我對你們有這樣的祈求,但我什麼都沒說,你們就哈哈笑,我覺得很害怕,請你們把剛剛的祈求當作沒聽過!」

在便利貼告白環節,粉絲詢問他是否想要染髮?在回答這個問題之前,金秀賢詢問翻譯「漂色」的中文,接下來就用中韓文夾雜,表示「其實我前幾天有想過,我出生到現在都還沒有漂色,沒染過這麼淺的頭髮,希望我這一生能漂色,大概明年左右有機會嘗試!」

金秀賢粉絲見面會(記者陳逸寬攝)

有女粉絲則點歌,希望金秀賢能夠演唱在日本獻唱的米津玄師夯曲《Lemon》,金秀賢解釋:「我不是絕對音感,而且樂手大哥不在…」沒想到樂手大哥全都突然出現在舞台上,讓金秀賢也慌了:「你們怎麼出來了!」這樣我就不能隨便帶過了!」金秀賢最後真的與樂隊老師臨時演出不在流程上的《Lemon》,渾厚嗓音讓粉絲聽得相當享受,成功雪恥開場的走音。

