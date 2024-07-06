金秀賢獻唱《淚之女王》神曲！喊「初戀在台灣」飆中文解釋：等一下

金秀賢粉絲見面會（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金秀賢今天（6日）在林口體育館舉行粉絲見面會，名義上是見面會，但他卻帶著樂團來台，以演唱會規模形式演出，誠意十足。只是他開場獻唱韓劇《淚之女王》主題曲《Love You With All My Heart》似乎有些小緊張，音準有點不準，所幸漸入佳境，依然讓粉絲聽得如癡如醉。

金秀賢粉絲見面會（記者陳逸寬攝）

金秀賢以中文大喊「你好」，表示非常開心見到大家，更驚訝地問「哇～這裡有幾層樓啊」，希望今天能與大家度過美好的時光。他表示，雖然這是第4場粉絲見面會，照理來說應該要比較放鬆一點，但緊張感依然還是沒有消失，「我到目前為止還是比較沒辦法展現帥氣的舞台，希望多練習，表現得更自在。」

請繼續往下閱讀...

金秀賢超級寵粉，不時挪動椅子，讓坐在各個地方的粉絲都能看到他，並盯著粉絲說：「看到每的人的臉，讓我想起一部電影，跟初戀有關係！」全場猜了很久，他才想到是《那些年，我們一起追的女孩》。主持人曾寶儀詢問：「你的初戀在這裡嗎？」金秀賢急得立刻用中文解釋：「等一下、等一下！」強調大家不要誤會，只是單純想到電影。

金秀賢粉絲見面會（記者陳逸寬攝）

講話到一半，突然尷尬癌上身的金秀賢提醒粉絲：「就算不好笑，你們也要笑喔！」說完就突然大笑「哈哈哈」，再度惹得全場粉絲哄堂大笑。粉絲非常聽話，不時地哈哈大笑，卻嚇得金秀賢想要「收回」要求，「雖然我對你們有這樣的祈求，但我什麼都沒說，你們就哈哈笑，我覺得很害怕，請你們把剛剛的祈求當作沒聽過！」

在便利貼告白環節，粉絲詢問他是否想要染髮？在回答這個問題之前，金秀賢詢問翻譯「漂色」的中文，接下來就用中韓文夾雜，表示「其實我前幾天有想過，我出生到現在都還沒有漂色，沒染過這麼淺的頭髮，希望我這一生能漂色，大概明年左右有機會嘗試！」

金秀賢粉絲見面會（記者陳逸寬攝）

有女粉絲則點歌，希望金秀賢能夠演唱在日本獻唱的米津玄師夯曲《Lemon》，金秀賢解釋：「我不是絕對音感，而且樂手大哥不在…」沒想到樂手大哥全都突然出現在舞台上，讓金秀賢也慌了：「你們怎麼出來了！」這樣我就不能隨便帶過了！」金秀賢最後真的與樂隊老師臨時演出不在流程上的《Lemon》，渾厚嗓音讓粉絲聽得相當享受，成功雪恥開場的走音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法