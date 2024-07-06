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娛樂 日韓

我高中學妹長這樣就好了…aespa全體穿上高中制服有夠正

韓團aespa四位成員穿上學生裝現身高中。（翻攝自aespa臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期話題性十足，推出首張正規專輯以及首張日文單曲的她們，也正忙於上節目宣傳以及舉辦巡迴演唱會，而近日她們登上節目故意喬裝成學生，給現年的高中生驚喜，掀起話題，而側拍照一出，讓眾多人羨慕希望有這樣的學妹。

隊長Karina的臉蛋相當精緻甜美。（翻攝自aespa臉書）

中國成員NingNing被讚太美。（翻攝自aespa臉書）

aespa官方貼出四位成員換上學生裝造型的照片，可見四人青春洋溢，精緻臉蛋完全沒有半點違和感，而此次她們在企劃中埋藏在已知情的同學旁，沒想到其他同學上學後突然撞見aespa成員竟出現在班上，直接被「心臟爆擊」。

日本成員Giselle相當可愛，當高中生毫無違和。（翻攝自aespa臉書）

Winter的金髮藏不住她的仙女氣質。（翻攝自aespa臉書）

許多網友看到aespa無預警的變成學生妹出現在高中，不僅大嘆：「Karina太正啦！」、「Giselle好可愛！」、「Winter是因為頭髮金色才沒有先在教室嗎？可能金髮太不像高中生了！」、「NingNing也太美……」、「我高中學妹長這樣就好了……」議論紛紛。

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