晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

65歲劉雪華 「不當太后」近況曝光！樊光耀吐超狂巧合

樊光耀（右）和劉雪華合作舞台劇。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕65歲資深女星劉雪華演起哭戲是一絕，可3秒掉淚，算是名副其實的「淚之女王」，她過去是瓊瑤御用女星，近年大多演出古裝劇的太后角色，久未露面的她，最近接下舞台劇《張愛玲的最後一夜》，扮演老年張愛玲，和樊光耀合作，樊光耀也po出兩人合照，照片中的她氣質出眾，隨即引來大批劇迷留言：「太久沒有看到雪華姐演台劇了，希望她會回來」、「真是優雅老去的代表」。

樊光耀分享2人在舞台劇《張愛玲的最後一夜》同台的感想，並寫下奇妙的緣分：「才落幕的《張愛玲的最後一夜》，台北版張愛玲是蕭艾；上海版張愛玲是劉雪華。後生晚輩的我，近20年前與劇場女神艾姊初次合作是電視劇，而今年極其有幸與影視天后雪華姊同台居然是舞台劇。」

樊光耀（右）演出舞台劇，台北場與蕭艾合作。（翻攝自臉書）

不僅如此，樊光耀接著提到另外一項巧合：「我與艾姊主演的單元劇讓我在2005年獲得了金鐘獎，而1993年艾姊獲頒金鐘獎時，頒獎給她的正是雪華姊。」為此，他忍不住感嘆：「演藝路上的緣分總是那麼奇妙。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中