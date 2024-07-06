65歲劉雪華 「不當太后」近況曝光！樊光耀吐超狂巧合

樊光耀（右）和劉雪華合作舞台劇。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕65歲資深女星劉雪華演起哭戲是一絕，可3秒掉淚，算是名副其實的「淚之女王」，她過去是瓊瑤御用女星，近年大多演出古裝劇的太后角色，久未露面的她，最近接下舞台劇《張愛玲的最後一夜》，扮演老年張愛玲，和樊光耀合作，樊光耀也po出兩人合照，照片中的她氣質出眾，隨即引來大批劇迷留言：「太久沒有看到雪華姐演台劇了，希望她會回來」、「真是優雅老去的代表」。

樊光耀分享2人在舞台劇《張愛玲的最後一夜》同台的感想，並寫下奇妙的緣分：「才落幕的《張愛玲的最後一夜》，台北版張愛玲是蕭艾；上海版張愛玲是劉雪華。後生晚輩的我，近20年前與劇場女神艾姊初次合作是電視劇，而今年極其有幸與影視天后雪華姊同台居然是舞台劇。」

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樊光耀（右）演出舞台劇，台北場與蕭艾合作。（翻攝自臉書）

不僅如此，樊光耀接著提到另外一項巧合：「我與艾姊主演的單元劇讓我在2005年獲得了金鐘獎，而1993年艾姊獲頒金鐘獎時，頒獎給她的正是雪華姊。」為此，他忍不住感嘆：「演藝路上的緣分總是那麼奇妙。」

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