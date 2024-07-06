落日飛車揪南韓天團合作、許光漢跨刀演出！ 粉絲直喊：神仙組合

許光漢、竇靖童搭檔演出MV。（夕陽音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團落日飛車宣布將與南韓知名樂團 HYUKOH合作發行新專輯《AAA》，新歌《Young Man》MV邀來許光漢、竇靖童跨刀演出，讓狂陣容讓樂迷直呼：「陣容太豪華」、「神仙組合」！

《Antenna》的MV 找來落日飛車國國的好友許光漢、竇靖童主演，並由曾為 Balming Tiger 拍攝概念影片的導演 Rafhoo 操刀，全程使用 iPhone 拍攝。

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許光漢、竇靖童在 MV 中穿梭在海邊、家景、車上等不同場景，並有不少在水中拍攝的畫面。國國表示：「MV 早上九點開拍，第一顆鏡頭就是光漢要下海，童童（竇靖童）也為了這支 MV 下水拍攝，我真的太不好意思了，於是就在旁邊講笑話給大家聽。」

落日飛車與南韓樂團 HYUKOH合作新專輯《AAA》。（夕陽音樂提供）

而國國、OHHYUK 也現身在MV 中，兩人與許光漢有一幕定格打桌球的畫面，他們也表示三人利用休息時間一起打了桌球，展現出跨界情誼。

此外，OHHYUK 因為對桌球的嗜好，因此提出在 MV 加入打桌球的橋段，巧合的是許光漢也因為小時候是桌球隊，曾經在 21 年前周杰倫《三年二班》MV 中演出打桌球，成了意外巧合。

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