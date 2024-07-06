周子瑜日本隊友超正！Momo濕身裸背站水裡 大秀性感身材

TWICE日本籍成員Momo有著漂亮臉蛋和姣好身材。（翻攝自Instagram@momo）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE即將推出全新日文專輯《DIVE》，此次形象照為九位成員在站在水裡拍攝，其中日本成員Momo服裝大裸美背，濕身模樣大秀性感身材，吸引超過242萬人按讚。

Momo貼出拍形象照的側拍照。（翻攝自Instagram@momo）

Momo貼出多張在拍攝形象照的側拍照，可見她穿上黑色泳裝，大裸雪白美背；另一張照片更是他在水中拍完後起身的樣子，讓眾多網友看了目不轉睛。

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Momo性感的濕身照片吸引超過242萬人按讚朝聖。（翻攝自Instagram@momo）

Momo的照片吸引超過242萬人按讚，更有許多人紛紛留言表示鼻血狂噴，而TWICE近期又將回到日本大阪、東京、橫濱各開2場演唱會，讓觀眾期待歌單及表演內容的變化。

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