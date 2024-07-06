樂天女孩琳妲遇「翻版蘿拉經紀人」 欺騙廠商被誤會大咖難搞

啦啦隊女神琳妲也曾遇到A錢的經紀人。（翻攝自琳妲IG）



胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎真心換絕情，遭前資深員工蘿拉以AB合約，詐取公司及廠商8位數金額，誇張的是，她還以團隊名義討公關品，捏造其他不實謊言。對此，樂天女孩成員琳妲也曝光自己遇過A錢的經紀人，無奈嘆「有錢使鬼推磨」。

琳妲在Threads發文提到，從演藝圈一路走來，接觸到各式各樣的經紀人和窗口，她曾碰過某經紀人，收到7樣公關保養品卻沒轉交給她，在廠商追問試用心得時，還直接說謊回應，「她（指琳妲）說沒什麼感覺欸～反正她是演員，要她怎麼講就好」。直到事後看見對話紀錄，琳妲才得知真相，而廠商也終於恍然大悟，不過難免影響到自身信譽。

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後續琳妲向該名經紀人拿回公關品，傻眼的是，包裝全被打開，還有明顯使用過的痕跡。雖然遇過不好的經紀人，但她也有遇到「大好」的經紀人，把彼此當成家人般對待、互相成長，雖然沒賺這麼快，但他們一步一步來，一步一步溝通，一起努力，琳妲直言「這才是我追求的。」

由 @linda831212 發佈 在 Threads 查看

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