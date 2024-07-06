潔哥爆行銷公司抽成還耍賤招 兩面手法「鬼故事」很多

網紅「潔哥」李秉潔昨在臉書發文分享網紅圈「鬼故事」，指她曾遭遇合作的行銷公司一邊吃她的案子賺抽成，卻還拉高價碼後推薦廠商其他人選。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber蔡阿嘎日前將資深員工蘿拉開除，近日更指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬，引發外界議論。網紅「潔哥」李秉潔昨也在臉書發文分享網紅圈「鬼故事」，指她曾遭遇合作的行銷公司一邊吃她的案子賺抽成，卻還拉高價碼後推薦廠商其他人選。

潔哥在臉書發文指出，看到近日的蘿拉事件想起一件塵封已久的往事，她表示一直以來她都是自己接案子，過去也曾找某個行銷合作，希望拓展不同的線可以增加更多收入，但有段時間卻發現「突然案子少很多」，甚至原本確定找她的案子變成別人，但該行銷公司就是一直吃她原本的案子賺抽成，講好的發展其他方向卻完全沒做，因此後來就沒有繼續合作。

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潔哥表示，她在多年後與當初想跟她合作的廠商聊天，才得知她當初的報價被該行銷報原本的三倍高，而且明明是她pass過去的案子，該公司卻一直推薦另一個人選說對方比較好，這樣的遭遇也讓她直呼「其實圈子裡面的鬼故事真的很多」。

這則貼文引起一些網友議論，也掉出其他有類似遭遇的苦主，潔哥在回覆時也強調，她對抽成沒意見，「但是報天價導致廠商不找我，然後他們順勢推別人，這個我怒」。同時也提到，也曾遇過「錢拖兩年不匯款，不然就是態度很差死不給」。

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