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娛樂 最新消息

黑男發掘夜市賣冰正妹好奶萌 辣秀超兇車頭燈社群帳號曝光

黑男到士林夜市買三色冰沙遇辣妹。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「黑男」堪稱街頭月老，他過去經常拍攝街頭男女配對，但不知道為什麼，總是有辣妹會出現在他的影片中。日前他前往士林夜市一個「三色冰沙」攤位，卻見到超正女店員的穿著簡直讓人發瘋，純白色的深V背心已經不能被稱做衣服，只是一塊布，遮住渾圓雪乳，而且從正面、側面看，都能看到美麗的乳房形狀。

影片上架後辣妹被挖出是位模特兒叫做「涵涵」。（翻攝自YouTube）

黑男在「三色冰沙」遇到的正妹僅用兩塊布遮住胸前重點部位，火辣程度讓人嘆為觀止。黑男向辣妹買冰沙的時候，畫面更是精彩，若隱若顯的性感模樣，遊走在走光邊緣，但是又很巧妙地什麼都看不到。原來這名店員是位模特兒，名字叫「涵涵」。黑男影片曝光後，涵涵社群帳號也迅速被起底，目前已破13萬粉絲追蹤。

許多網友看完影片紛紛狂讚：「在哪裡啊？我要去吃」、「越吃越上火啦」、「不小心把鼻血噴到冰裡就好笑了」、「台妺好正」。

許多網友認為從側面看涵涵身材更好。（翻攝自YouTube）

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