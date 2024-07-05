桃園國際動漫大展明登場 名偵探柯南聲優20日相會台粉

會展布景展出台灣漫畫家林政德名作《YOUNG GUNS》》名作場景。（桃園市文化局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2024桃園國際動漫大展」明日至21日在中原文創園區閃亮登場，今年邀請臺、港、日、馬共13位知名漫畫創作者共同參展，會展布景將展出《名偵探柯南》等動漫名作場景，20日更邀請聲優山口勝平參與盛會，桃園市長張善政今（5）特地穿上學生制服，扮演台灣漫畫家林政德名作《YOUNG GUNS》主角袁建平，kuso宣傳動漫展。

桃園市長張善政（左４）今穿上學生制服，扮演台漫畫家林政德名作角色，宣傳動漫展。（記者黃政嘉攝）

桃園市政府文化局主辦的桃園國際動漫大展邁入第13年，今年設「漫畫光譜」、「動畫光景」、「遊戲光彩」三大特色展區，7月20日更邀請《名偵探柯南》分飾怪盜基德和工藤新一的知名聲優山口勝平，攜手兒子山口龍之介同台演出。

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此次動漫展匯集臺、港、日、馬13位傑出漫畫家，包含獲獎無數的殿堂級漫畫家三浦滿、日本漫畫公會理事倉田芳美、臺灣經典校園青春漫畫《YOUNG GUNS》作者林政德、異世界俠義經典《焚城戰譜》香港金獎得主的漫畫家鄺志傑、臺灣漫畫文創始祖黃熙文、馬來西亞網路漫畫家MIIN敏，以及李勉之、莊河源、鮭&鯊、俞家燕D2、韋宗成、夏宜嵐、宇文風等創作者。

林政德穿上學生制服扮演筆下角色，邀請漫畫粉絲一同與會朝聖。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政今特地穿上學生制服，扮演台灣漫畫家林政德名作《YOUNG GUNS》主角袁建平，宣傳動漫展，林政德說，桃園國際動漫展對於漫畫粉絲是朝聖的機會，在記者會上看到大家扮演自己作品角色感到驚喜，如漫畫中角色一樣親切，張善政市長扮演《YOUNG GUNS》的高中生主角，描述在升學主義下，追求打棒球，達成夢想的勵志故事。

漫畫家倉田芳美表示，很高興出席桃園國際動漫大展，與新生代漫畫家進行交流，共同推廣桃園國際動漫大展。

文化局文創影視科長郭俊麟表示，經與創作者討論，中原文創園區第三倉庫將為漫迷們展出各漫畫家名作經典場面，透過動漫圖畫、漫畫對話等形式，展示於現場牆面，重現動漫經典場景。

會展布景將展出《名偵探柯南》等動漫名作場景。（桃園市文化局提供）

漫畫區也打造「歷史光廊」特展，由第14屆金漫獎特別貢獻獎、台灣漫畫史學達人洪德麟的收藏品所打造，展出《漫畫秀》月刊、《漫畫臺灣史》等經典書刊，一探台灣漫畫發展脈絡。

「動畫光景」區部分，宏廣公司首次曝光迪士尼卡通與《藍色小精靈》、《Keroro軍曹》等知名動畫手繪稿。現場另展出《名偵探柯南》最新電影還原場景、《我推的孩子》夢幻舞台場景及精彩畫作。

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