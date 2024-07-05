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娛樂 電視

歐陽妮妮是奧客？ 夏如芝出聲抱不平437字說真相

夏如芝（左）、歐陽妮妮（左二）是好朋友。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕最近才接受男友求婚的歐陽妮妮，最近被網友爆料，只她過去到密室玩遊戲時有種種奧客行為，好友夏如芝趕緊在社群上發出437字長文替歐陽妮妮抱不平，並還原兩年前到密室玩的情形。

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夏如芝表示，2年前她挑選了密室和主題店家，帶著歐陽妮妮、張書豪等一票好友去玩，當天全員抵達現場後，工作人員表示有打卡換題示，但並非強制所有人打卡，而是以「告知」的方式讓成員知道這個主題的「原則（規定）」。於是成員中有一人打卡，換了一個提示，這時有員工出面說：「一個打卡只有一個提示，要打卡才能換提示喔！」並且不斷重複提醒。

夏如芝發437字長文替歐陽妮妮辯白，表示她不是奧客。（翻攝自Threads）

夏如芝表示雖然能理解這位員工是照公司指令辦事，但卻讓人覺得有點壓力，且「打卡換提示」並非硬性規定，所以在沒有需求的狀況下，員工的態度讓歐陽妮妮感受到「惡性行銷」，所以才直白的反應在表情上。夏如芝認為如果是因為這樣就被認定是「奧客」會讓她覺得被特意抹黑。

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夏如芝也強調，她明白「打卡換提示」是給剛入門的新手有更好的遊戲體驗，也能對密室有好感。但當天大家真的都玩得很高興，沒有任何不愉快與衝突，工作人員甚至還有要求和成員們一起拍照，說很喜歡她們，最後夏如芝喊話：「我們熱愛密室，我們尊重每個為我們服務的工作人員」。

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