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娛樂 最新消息

金馬大贏家《老狐狸》再獲北影肯定 導演蕭雅全2奪觀眾票選獎

由陳慕義（右）、白潤音主演的《老狐狸》，獲得「最佳海報獎」以及「觀眾票選獎」。（資料照，CATCHPLAY+提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2024年第26屆台北電影獎今（5）日舉行入圍酒會，入圍劇組齊聚一堂，除頒發入圍證書外，也揭曉台北電影節「最佳海報獎」、「最佳預告片」以及「最佳電影行銷獎」3個會外賽，還有非正式競賽「觀眾票選獎」及「媒體推薦獎」的得獎名單。

2024台北電影節台北電影獎入圍酒會，導演蕭雅全（記者王文麟攝）

去年金馬獎大贏家《老狐狸》，獲得包括「最佳海報獎」以及「觀眾票選獎」，最佳海報獎得主方序中透露，當初第一次看完電影後腦海中就有海報的畫面，「感謝導演把這部電影交給我！」導演蕭雅全對於拿下觀眾票選獎直呼「太意外了！」更說非常非常開心，「這是我第二次的觀眾票選獎，我記得2010年得過一次（《第36個故事》），這個是我非常想要的一個獎，謝謝所有觀眾，謝謝所有的劇組！」

台灣新銳導演羅苡珊執導的紀錄片《雪水消融的季節》獲得「媒體推薦獎」，對於獲獎非常感謝也感到非常意外。該片以2017年台灣年輕情侶至尼泊爾爬山，卻因天候而發生山難的事件為背景，講述甫成年的年輕人初次面對摯友離世的傷痛經驗。她透露電影是拍攝個人親身經歷，「這部片拍攝了7年，用拍攝方式面對友人死亡，以及生命的意義。」

而「最佳預告片獎」則由《疫起》拿下，去年上映全台票房高達8086萬的《粽邪3：鬼門開》則獲得「最佳電影行銷獎」。

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