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Joeman躺著也中槍 蔡阿嘎說明片不開營利網友酸：不像某人

（左起）蔡阿嘎、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅蔡阿嘎近日動作不斷，上個月才無預警開除資深員工蘿拉的他，昨（4）又發影片說明原因，不過網友的注意力卻放在別的地方，有人發現蔡阿嘎的說明影片並未開營利，酸諷：「反觀某個吸大麻道歉影片還要開盈利的油土伯」，擺明了就是在講Joeman。

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蔡阿嘎在影片內說明開除員工的原因，表示蘿拉使用AB合約詐取錢財，時間長達3、4年，且涉及金額高達8位數，蔡阿嘎認為長期追蹤他頻道的觀眾就會知道，蔡阿嘎對員工向來大方，並直接公開蘿拉年薪達200多萬（僅年薪加年終，不含其他福及三節獎金），蘿拉本人也有自己的獨立辦公室，上班時也能以「異地上工」方式出國。蔡阿嘎同時宣布蘿拉離開後，前員工耶嫩回鍋，擔任業務窗口。

Joeman拍道歉影片還開營利。（翻攝自YouTube）

這部說明影片才過22小時點閱就破200萬，蔡阿嘎在限時動態指出「影片單純是對關心我們的朋友做一個正式說明，不需要開營利」；不免讓人想到當初Joeman因吸大麻事件上新聞也拍了道歉影片，但影片有開營利。

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