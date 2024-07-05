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娛樂 亞洲

中國歌手薛之謙演唱會與超兇正妹互動 一句話被指開黃腔惹眾怒

薛之謙爆失言爭議。（翻攝自薛之謙微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕唱紅演員》、《認真的雪》等多首金曲的中國歌手薛之謙，近日巡迴演唱會來到汕頭站，吸引上萬粉絲到場支持，而在與粉絲互動Talking時，薛之謙被指疑似開黃腔，畫面一出後，令大家非常反感，掀起廣大討論。

現場影片點這：薛之謙爆失言爭議

薛之謙日前唱到一半時，透過大螢幕挑選現場幸運粉絲，進行隔空互動。當鏡頭轉到一位美女時，薛之謙禮貌打招呼「nice to meet you（很高興認識你）。」接著他仔細觀察該女粉絲胸口上有抓痕，便問道「妳家肯定有貓對不對？胸口被貓抓傷的嗎？」女粉絲點頭說對。

部分網友不滿薛之謙當眾開黃腔，批不尊重女性。（翻攝自微博）

原以為對話就此打住，薛之謙又補了一句「人抓的還是貓抓的？」就是因為這段對話，讓不少網友很感冒，有網友不滿他當眾開黃腔，「不尊重女性」、「把低俗當作幽默」，但也有人替他反駁，指這只是一句玩笑話，為了點燃現場氣氛，不必過度解讀。

 

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