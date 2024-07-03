拍A片以為躺著就能爽爽賺？ 偶像女優「存款攤開」嚇死人得少

AV女優西元明沙公開自己的存款餘額。（翻攝自@sarina___.official IG）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年許多日本女孩想進入暗黑界打拚，大多是想要達到更高收入，才會咬牙出賣色相，但隨著日本不斷修訂各種新法，如今，想在AV界生存越來越困難。以為AV女優西元明沙（西元めいさ）從女團偶像轉職後，就賺比較多嗎？大錯特錯，她日前公布銀行戶頭的餘額，僅有38805日圓（約新台幣7834元），讓粉絲相當驚訝。

AV女優西元明沙帳面上的餘額僅有38805日圓（約新台幣7834元）。（翻攝自@nishimotomeisa 社群平台X）

今年24歲的AV女優西元明沙，曾是偶像女團「KissBee」成員，後來感嘆因制度問題，轉換跑道，進軍寫真界獲得廣大迴響，2021年她與大型成人片商SOD簽下專屬合約，直到這兩年，她又改簽另一家知名片商kawaii*。

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AV女優西元明沙目前簽給知名片商kawaii。（翻攝自@sarina___.official IG）



孰料，西元明沙收入卻不如外界以為得好，最近她甚至在社群上傳自己僅剩的財產照片，並表示「這是現役AV女優的全部身家，到底是多底層啊！」只見帳面上的餘額僅有38805日圓（約新台幣7834元）。該篇貼文曝光，引發網友兩派論戰，有人驚訝說「原來女優也跟我們一樣窮，生活真的太難了」，也有人不信上面帳務，「如果真的這麼難賺，應該早早考慮轉職了吧」。

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