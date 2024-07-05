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娛樂 歐美

巨石強森為「4歲臨終粉絲」開金口獻唱 7分鐘影片暖哭千萬人

巨石強森為臨終的4歲小粉絲演唱歌曲。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson），演出《玩命關頭》系列紅遍全球，也曾為《海洋奇緣》（Moana）的主角「毛伊」配音。日前他為一名住在安寧病房的4歲小粉絲親自演唱《海洋奇緣》的歌曲，暖心舉動感動全網。

巨石強森日前在IG上傳一段影片，表示有位名叫Lily的4歲小粉絲，目前在居家安寧照護，Lily的父母向他透露，Lily非常喜歡《海洋奇緣》這部電影，每一天都會反覆觀看，希望巨石強森能用主角毛伊的聲音，演唱電影歌曲《You're Welcome》給她聽。

巨石強森得知後也希望能給予小女孩一點力量，於是親自錄製了一段長達7分鐘的影片，認真演唱歌曲之外，同時不斷鼓勵Lily，向她喊話「妳是特別的存在」。影片曝光後，至今已經吸引超過1353萬人觀看，許多網友紛紛替Lily加油打氣，也大讚巨石強森的暖舉，「謝謝巨石強森讓生命受到鼓勵」、「巨石強森太暖了」、「希望Lily能獲得力量」、「巨石強森你做得太好了」。

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