天團謎幻樂團主唱丹歷經生活巨變！新專輯抒發離婚情緒

謎幻樂團推出暌違2年的第6張專輯《交織幻界》。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕鑽石銷售認證、全球累積千億串流收聽紀錄的搖滾天團謎幻樂團，近日推出全新第6張專輯《交織幻界》，距離上一張專輯發行，相隔兩年的時間，期間，主唱丹歷經搬家與離婚等生活巨變，音樂因此成為他抒發情緒的日記，他衷心感激團員的陪伴以及樂迷數十年來的支持，讓他找到存在的意義。

自2022年發行專輯《水星記 - 1&2》後，丹從拉斯維加斯搬到洛杉磯，同時與同為音樂人的老婆Aja Volkman 11年來分分合合的婚姻也正式畫下句點，丹表示：「離婚是一個很痛苦的事，尤其對方是你非常在意的人。我們的婚姻並不是因為不忠或是類似的事情而結束，所以在分開的過程中都能好好溝通，這之間從來沒有任何生氣或怨懟，只是受傷了。」

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謎幻樂團推出暌違2年的第6張專輯《交織幻界》，主唱丹（右）也經歷不少巨變。（環球音樂提供）

丹表示慶幸在謎幻樂團的團員、同時也是他最好的朋友的陪伴下，他得以毫無保留的用音樂傾瀉、紀錄所有情緒，「製作這張專輯的感覺就像雲霄飛車，有些日子感到悲傷、心痛，但也有歡樂、孤獨、渴望、憤怒與愛在其中，創作歌曲的美妙之處就在於它就像我的日記般，記錄了我數十年來奇怪的生命旅途。」

他也感性表示歌迷數十年來的支持，讓他不再感到孤單，「感謝你們提醒著我，所有人都共同經歷著跌倒與失敗，然後再重新振作爬起來。你們給了我存在的意義和一個唱歌、跳舞的舞台，作為回報，我們會永遠和你們一起歌唱！」

全新專輯原名「LOOM」有許多涵義，包含不愉快的事情逐漸逼近，也有織布機之義，丹表示他特別喜歡這個字裡面帶有一點「不祥」的預感，同時這也是他小時候最愛玩的一款電腦遊戲的名稱，呈現出懷舊的一面，「願不論是遙遠的未來或是不遠的將來那些將至的事物，都能交織而成一幅快樂而痛苦的美麗掛毯，讓你可以掛在牆上反思人生。」《交織幻界》實體、數位專輯皆已經發行。

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