韓韶禧「露美背」搭公車飄仙氣 疑遭外國人看熱鬧騷擾

韓韶禧搭公車欣賞窗外風景。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣演員韓韶禧因先前的戀愛風波爭議，形象大受打擊，不過她的心情似乎未受影響，仍不時會在社群分享美照。近日她上傳了一支短片，可見她搭著公車欣賞窗外風景，絕美畫面散發女神仙氣，但背後乘客的舉動卻引起粉絲替她擔心。

韓韶禧上傳了一段乘坐公車的影片，身穿黑色吊帶上衣的她，露出大片美背，依偎在車窗旁欣賞沿途風景，一頭清爽中長髮隨著微風飄動，簡單的舉動就散發出滿滿女神仙氣，整體畫面有如拍攝MV一般唯美。

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不過影片中與韓韶禧一同搭車的外國乘客，卻意外掀起討論，可見車廂內的2名男性不斷對著鏡頭揮手打招呼，並對著韓韶禧大笑，似乎想引起注意，讓不少網友擔心韓韶禧是不是正在被騷擾，但也有人認為這幾位民眾的舉動並無任何問題，就只是單純看到鏡頭在打招呼。

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