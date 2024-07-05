名醫江坤俊外遇翻車？ 飆罵太太舊事重提：大男人主義

外科醫師江坤俊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常在電視節目露臉的外科醫師江坤俊遭週刊踢爆外遇護理師，過去建造的愛家形象徹底翻車，雖然江坤俊老婆劉藺秦發聲明強調「家庭狀況一切良好」，但仍有人挖出過去江坤俊上電視節目時，自爆因為父母飆罵老婆片段。

江坤俊曾在節目中說自己大罵太太。（翻攝自YouTube）

江坤俊一向給人愛妻好形象，不過他曾經在某節目中自爆自己的底線就「父母」，當時江坤俊說，家裡的經濟大權都由太太操管，有次江坤俊提出想要買空氣清淨機送到爸媽家，但是太太卻表示家中已經有一台了，江坤俊當場暴怒並大聲反駁：「我要買一台更好的不行嗎？錢也是我在賺，現在我要用錢還要拜託妳（劉藺秦）？」當場飆罵太太一頓，劉藺秦也不敢反駁。

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帶江坤俊情緒較平穩之後，劉藺秦才向他解釋，並不是捨不得花錢買空氣清淨機給父母，而是媽媽（江母）說家裡已經有一台了，不需要另外再買一台。不少網友看到江坤俊描述這段回憶，狠酸：「非常大男人主義」、「完全就是自我為中心的男人」。

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