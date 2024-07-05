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娛樂 最新消息

郭書瑤熱到香汗淋漓！濕身自拍「低胸背心掉出北半球」

郭書瑤不時會在社群分享辣照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星郭書瑤擁有甜美外型和火辣身材，近年跨足影視歌表現亮眼，經常在社群分享生活的她，日前才曬出旅遊辣照，今（5）更分享自己全身是汗的性感自拍照，辣暈粉絲。

郭書瑤因為炎熱天氣全身是汗。（翻攝自IG）

郭書瑤在IG限時動態更新近況，可見她在文中標註了「高雄啤酒節2024」，似乎是到了高雄，身穿低胸細肩吊帶背心，傲人身材全被看光，炎熱天氣也讓她的前胸與臉上布滿汗水，被汗浸濕的頭髮都黏在肌膚上，大爆汗的模樣意外的相當性感。

郭書瑤的傲人身材成為焦點。（翻攝自IG）

郭書瑤日前才曬出多張旅遊辣照，她穿著深V全黑洋裝現蹤海邊，跪在岩石上搞怪擺拍，由上而下的視角讓不科學好身材意外露出，成為吸睛亮點，引來3萬多名網友按讚朝聖，粉絲們紛紛驚呼，「美人魚上岸？」、「性感女神」、「果然亞洲最頂的女神」。

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