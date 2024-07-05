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娛樂 音樂

剛唱完花蓮夏戀嘉年華 理想混蛋今9場巡演開跑

樂團理想混蛋三度登上花蓮夏戀嘉年華開唱。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂團理想混蛋近期聲量越來越高，累積無數歌迷，而才剛在花蓮夏戀嘉年華表演完的他們，緊接著接下來的《換日線》演唱會，馬不停蹄。

理想混蛋對於花蓮人的熱情感到十分感動。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

理想混蛋貼出在花蓮夏戀嘉年華的多張自拍以及和台下歌迷的合照，可見全體成員玩得十分開心，他們也表示：「這是我們連續第三年來到夏戀嘉年華，也是在今年初的 2024 跨年晚會之後，睽違半年再度來到花蓮！在來到花蓮的火車上，我們看著窗外的景色、看著山海，再來到夏戀嘉年華舞台下一張張微笑的臉孔，每一雙揮舞的手、每一聲歡呼與吶喊……即使經歷前陣子的震災與重建，這裡依然美麗、充滿活力，謝謝花蓮，展現堅強又樂觀的力量！」

理想混蛋9場演唱會即將於今日開跑台北場。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

而才剛唱完花蓮夏戀嘉年華，他們也正準備起跑全新演唱會《換日線》，不插電版本的【回到昨日】演唱會，到完整Band演出的【迎接明日】演唱會，組共舉辦9場全部秒殺，今（5）將在台北河岸留言舉辦不插電演唱會【回到昨日】，而他們也期待於21日時，將不插電演唱會帶到花蓮與粉絲見面。

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