台劇天花板！《零日攻擊ZERO DAY》卡司曝光 Janet演女總統竟與蕭美琴有關

「Janet」謝怡芬在《零日攻擊ZERO DAY》飾演女總統。（零日文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Janet」謝怡芬、連俞涵、陳文彬、游安順、鄧九雲參與影集《零日攻擊ZERO DAY》，Janet在劇中飾演女總統，角色十分吃重，為了演好這個嚴肅的角色，她做足功課，除了親自田調、跟女性政治人物訪談，更近距離觀察女性政治人物工作時的狀態、思維與講話方式，擔任製作人的鄭心媚誇讚：「Janet的學習力很強，很快就進入角色，演出非常到位，讓團隊十分驚艷。」

Janet謙稱爸爸的功勞不小，「他特別從美國回台灣，跟我講述台灣歷史、協助我理解劇本，開拍時也到現場關心、陪伴。因為這部戲，增加了我們父女間的互動與話題。」她透露，一直以來父親對她寄與厚望，望女成鳳，這次演出女總統的角色，感覺到爸爸很開心，「我要特別感謝製作人完成爸爸的心願！爸爸還開玩笑說，沒想到他女兒竟然有一天可以當上總統。」

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鄭心媚分享，「我會選中Janet，是因為副總統蕭美琴給我的靈感。因為原本角色就設定為一位從美國歸台的學者，於是我想到了Janet，她不僅是麻省理工學院畢業的高材生，具書卷氣又長期在台灣演藝圈發展，當我邀請她演出時，她很開心但同時也擔心表現不好，壓力很大。」

鄭心媚擔任《零日攻擊ZERO DAY》製作人與編劇統籌。（零日文創提供）

連俞涵接獲演出邀約，第一時間反問：「請問，我是演現代人嗎？」鄭心媚笑說，因為連俞涵一連演了多部關於台灣歷史或是較沉重的戲劇，才會第一時間如此反問。得知這次是演出一位涉入新聞諜報戰的新聞女主播，有很大的發揮空間與內心戲後，連俞涵立刻點頭接演，讓鄭心媚相當感激。

連俞涵在《零日攻擊ZERO DAY》涉入新聞諜報戰。（零日文創提供）

《零日攻擊ZERO DAY》耗資2.3億元製作費，堪稱台劇天花板，由《鏡子森林》金獎編劇鄭心媚擔任製作人與編劇統籌，劇情觸碰最敏感的兩岸議題，描述美、中兩國對峙下，台海戰爭⼀觸即發的前夕，面對情報滲透、戰爭威脅與國際局勢拉扯，台灣如何在危機中掙扎求生與抉擇的故事。

《零日攻擊Zero Day》片名的「零日攻擊」，原指在電腦領域中，利用安全漏洞所進行的網路攻擊，藉此隱喻處於特殊地緣及政治局勢下的台灣，該時時刻刻保持警覺與更新，才能避免在毫無防備下被滲透與佔領。製作人鄭心媚表示，創作初衷是想強調臺灣是個值得大家珍惜、保護的自由國度，「身為台灣的創作人很幸福，能發揮各種題材，所以我們更不該禁錮創作甚至自我審查，更不該迴避敏感但值得拍出來的好故事。」

鄭心媚透露，《零日攻擊ZERO DAY》已於3月開拍，預計11月底殺青，過程中劇組人員挑戰超高難度的協調能力，「由於每集幕後製作團隊不太一樣，而編劇對於每個角色的內心描寫都很細膩！針對不同集數出現的固定角色，工作人員都需要做橫向溝通，與不同的導演做細節對焦，真的快把工作人員搞瘋了。」

幸運的是，鄭心媚在籌備《零日攻擊ZERO DAY》的2個禮拜內，就找齊心目中的合作導演人選，「我才發現，原來大家都跟我一樣期待在作品中挑戰自己，對於台海戰爭的題材，台灣人在意識上似乎對這件事充滿恐懼，社會言論也儘量避談，很少戲劇作品深入去探討，可以感受到大家對於此劇寄與厚望和期待。」

鄭心媚強調「台灣最珍貴的是給予我們自由創作的環境《零日攻擊ZERO DAY》當初規劃時資金是0，我只是一個發起人，但過程就像是『牧羊少年奇幻之旅』，當你真心想做一件事，就會出現對的人一起完成。當然過程難免會碰到挫折，或者有人因壓力而退出，但我也因此深刻學習到，只要遇到困難，就會有人出現，再把團隊繼續提升到另一個層次，繼續走下去，直到完成的那一天。」

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