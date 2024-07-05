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娛樂 最新消息

Karencici突撤大頭貼 向他討道歉真相曝光

Karencici推出新歌《Say You’re Sorry》。（Boots n’ Cats Records提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Karencici日前撤下社群上大頭照，發文寫下：「I think you should say I'm sorry（我想你應該說抱歉）」，引來歌迷好奇，她今天終於公開喜訊，宣布成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」，並發行第一首單曲《Say You’re Sorry》，細膩地用歌曲向過去的經歷告別。

由Karencici一手包辦詞曲製作的《Say You’re Sorry》，在簡單的編曲下，透過抒情的R&B曲調突顯歌詞想說的內心話。

Karencici分享，新曲看似是首普通的情歌，實則對應到自己正在和過往道別的不捨心境，「寫完這首歌之後就不斷回放來聽，腦海浮現很多過去的人生片段，很感動、很想給自己一個擁抱。」

Karencici自立門戶成立工作室。（Boots n’ Cats Records提供）

2014年從洛杉磯離開家人，獨自飄洋過海到台北追夢，如今自立門戶發展，Karencici打趣：「相隔十年，再度離開一個熟悉的環境，其實也像要離家一樣，應該是第二次『轉大人』吧！」不過她並不害怕，從這些年的經歷中學習到許多，且更認識自己，因此對於未來的規劃是充滿無限期待。

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