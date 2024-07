Karencici突撤大頭貼 向他討道歉真相曝光

Karencici推出新歌《Say You’re Sorry》。(Boots n’ Cats Records提供)



〔記者陽昕翰/台北報導〕Karencici日前撤下社群上大頭照,發文寫下:「I think you should say I'm sorry(我想你應該說抱歉)」,引來歌迷好奇,她今天終於公開喜訊,宣布成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」,並發行第一首單曲《Say You’re Sorry》,細膩地用歌曲向過去的經歷告別。

由Karencici一手包辦詞曲製作的《Say You’re Sorry》,在簡單的編曲下,透過抒情的R&B曲調突顯歌詞想說的內心話。

Karencici分享,新曲看似是首普通的情歌,實則對應到自己正在和過往道別的不捨心境,「寫完這首歌之後就不斷回放來聽,腦海浮現很多過去的人生片段,很感動、很想給自己一個擁抱。」

Karencici自立門戶成立工作室。(Boots n’ Cats Records提供)

2014年從洛杉磯離開家人,獨自飄洋過海到台北追夢,如今自立門戶發展,Karencici打趣:「相隔十年,再度離開一個熟悉的環境,其實也像要離家一樣,應該是第二次『轉大人』吧!」不過她並不害怕,從這些年的經歷中學習到許多,且更認識自己,因此對於未來的規劃是充滿無限期待。

