歷史上第一位！TWICE娜璉Solo二專《NA》登美國告示牌第7名

TWICE中的大姐娜璉推出第二張Solo專輯《NA》。(翻攝自TWICE臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕韓國女團TWICE有著台灣成員周子瑜,而近期韓國成員娜璉(나연)推出第二張Solo專輯《NA》,其中洗腦主打歌曲〈ABCD〉更是席捲全球,沒想到,娜璉的第二張專輯,竟登上美國告示牌(Billboard)Solo藝人榜第7名,締造佳績。

娜璉的《NA》登上美國告示牌,再度寫下K-Pop紀錄。(翻攝自TWICE臉書)

娜璉的Solo專輯傳出捷報!登上美國告示牌Solo藝人專輯榜第7名,TWICE官方帳號開心發文:「娜璉成為歷史上首位女性K-Pop Solo藝人有著連續兩張專輯都登上告示牌專輯榜前十名,這真的是太不可思議!感謝所有ONCE(TWICE的粉絲名)的支持。」

TWICE即將在日本大阪、東京、橫濱舉辦各兩場「Special」演唱會。(翻攝自ticket board官方網站)

值得一提的是,接下來TWICE即將前往日本大阪、東京、橫濱各開2場,共6場演唱會,而此次的演唱會雖然是沿用先前的「READY TO BE」巡迴演唱會,但卻是「Special」版的「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL」,讓眾多ONCE期待她們帶來不一樣的表演。

