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娛樂 日韓

歷史上第一位！TWICE娜璉Solo二專《NA》登美國告示牌第7名

TWICE中的大姐娜璉推出第二張Solo專輯《NA》。（翻攝自TWICE臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE有著台灣成員周子瑜，而近期韓國成員娜璉（나연）推出第二張Solo專輯《NA》，其中洗腦主打歌曲〈ABCD〉更是席捲全球，沒想到，娜璉的第二張專輯，竟登上美國告示牌（Billboard）Solo藝人榜第7名，締造佳績。

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娜璉的《NA》登上美國告示牌，再度寫下K-Pop紀錄。（翻攝自TWICE臉書）

娜璉的Solo專輯傳出捷報！登上美國告示牌Solo藝人專輯榜第7名，TWICE官方帳號開心發文：「娜璉成為歷史上首位女性K-Pop Solo藝人有著連續兩張專輯都登上告示牌專輯榜前十名，這真的是太不可思議！感謝所有ONCE（TWICE的粉絲名）的支持。」

☆相關新聞☆辣翻！TWICE娜璉「舉手撩髮」 姣好身材全展露

TWICE即將在日本大阪、東京、橫濱舉辦各兩場「Special」演唱會。（翻攝自ticket board官方網站）

值得一提的是，接下來TWICE即將前往日本大阪、東京、橫濱各開2場，共6場演唱會，而此次的演唱會雖然是沿用先前的「READY TO BE」巡迴演唱會，但卻是「Special」版的「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL」，讓眾多ONCE期待她們帶來不一樣的表演。

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