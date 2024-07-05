遭爆玩密室逃脫當「奧客」！ 歐陽妮妮忍不住發文反擊

歐陽妮妮遭爆「奧客行為」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮日前答應男友張書豪的求婚，引發許多話題，意外遭網友爆出玩密室逃脫時的「奧客行為」，對此，歐陽妮妮忍不住發文反擊。

歐陽妮妮日前答應男友張書豪的求婚。（翻攝自IG）

歐陽妮妮澄清，當下店家要求的根本不是追蹤，而是要發文打卡才能獲得求救，並且還要給員工檢查，「她在講上面這些話的時候態度真的沒有太好～（當然能理解這可能是公司給他的SOP功課）我當下就覺得WHY?」玩過多場密室逃脫的她，認為這樣的硬性規定相當不合理，「所以當下我也很直接說不要求救也可以！」

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歐陽妮妮繼續表示，「而且我們是自己約自己有付費的！不是說付錢的最大還是幹嘛～相信很多我去過的密室都知道我們真的很愛玩也都跟小天使（密室工作人員的小暱稱）都相處的很好！」

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