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娛樂 日韓

AI神顏崩壞…aespa Karina日本宣傳 「錐子臉變大餅」本尊轉發笑翻歌迷

女團aespa隊長Karina有著AI精緻臉容。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期聲名大噪，而正在日本宣傳首張日文單曲《Hot Mess》的她們，不但接下來在台灣開完三場演唱會，就要至日本開六場，而登上電視節目的4位女神，其中隊長Karina的錐子臉直接變成大餅臉，本尊甚至轉發，笑翻網友。

Karina在日本電視上做鬼臉，錐子臉變大餅臉笑翻網友。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

Karina近期貼出多張在日本宣傳首張單曲《Hot Mess》的自拍照，沒想到美照中，竟然參雜著一張她登上日本節目做鬼臉的照片，可見她原先AI精緻錐子臉，竟被她搞怪變成大餅臉，模樣逗趣笑翻網友。

網友紛紛讚Karina十分可愛。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

網友們看見Karina逗趣的模樣紛紛留言按讚：「好可愛我快笑死！」、「怎麼那麼可愛啊！」、「反差模樣有夠逗趣！」吸引超過146萬人按讚。

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