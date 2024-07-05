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娛樂 最新消息

隱忍導演尪出軌小模 白百何心死提離婚：不是個好丈夫

白百何（左）、肖戰（右）在《驕陽伴我》偶遇、結緣，最後攜手相伴。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕肖戰、白百何在職場愛情劇《驕陽伴我》跨越年紀與位階隔閡談起姐弟戀，白百何飾演廣告導演，她曾分享在開拍前，媽媽傳了張曼玉的圖片給她，覺得角色髮型可以參照偶像的樣子，於是就去試，她透露雖然戲裡沒有到真實還原，但大概也有幾分模樣。

白百何（左）、肖戰（右）在《驕陽伴我》跨越年紀與位階隔閡談起姐弟戀。（八大電視提供）

白百何在《驕陽伴我》飾演廣告導演，劇中金句台詞深得劇迷喜愛。（八大電視提供）

白百何劇中事業與婚姻兼得羨煞眾人，但隱忍老公與小模搞曖昧多次後，終究心死決定離婚。她說：「做為一個導演，你的誘惑比其他男人要多，我能理解，但是我不接受。你真的是好朋友、好搭檔，但你不是一個好丈夫。」一連串金句台詞，深獲劇迷共鳴喜愛。

白百何在《驕陽伴我》的髮型，媽媽有提供想法參考偶像張曼玉。（八大電視提供）

《驕陽伴我》肖戰透露跳舞是他和角色的罩門。（八大電視提供）

肖戰飾演社會新鮮人，白百何是廣告導演，兩人偶遇結緣最後攜手相伴。白百何談到作品中男女主角相互吸引的地方，從性格、工作和生活的追求有很多一致性，她分析盛陽（肖戰劇中名）有少年時期的成熟，簡冰（白百何劇中名）則有成熟期的天真。

白百何在《驕陽伴我》的髮型，媽媽有提供想法參考偶像張曼玉。（八大電視提供）

在《驕陽伴我》裡詮釋能量爆發的陽光男孩肖戰，角色活潑外向，與自己私下較安靜的個性截然不同，個人最符合角色是遇到要解決問題、不服輸心態都是一樣的。劇中他被白百何拉去夜店跳舞的橋段，肖戰笑稱，他自己和角色盛陽一樣都沒有這方面經驗，拍攝當下發現大家都可以很投入在那個狀態，但他覺得好難啊，「我覺得我可以投入5秒就跳不動了，覺得好尷尬好想退出…但整個狀態還是很開心的！」《驕陽伴我》5日起，每週一至五晚間10點於八大戲劇台播出。

白百何在《驕陽伴我》飾演廣告導演，劇中金句台詞深得劇迷喜愛。（八大電視提供）

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