蔡阿嘎深夜突PO「不自殺聲明」 引網關注：有人心急了？

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅蔡阿嘎除拍影片外，也時常與網友分享日常，對員工相當好的他最近才帶著員工去旅遊，日前卻突然開除資深員工蘿拉，如今內幕在網路上傳開引起討論，未料4日深夜蔡阿嘎突發不自殺聲明引起關注。

蔡阿嘎突發不自殺聲明。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎在社群上發出聲明，喊話若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫忙討回公道。

請繼續往下閱讀...

貼文引起網友熱論，有人直呼「看來影片一出來有人心急了」、「希望一切平安順利」、「我相信正義會找到真相，雨過天晴」。

蔡阿嘎不自殺聲明全文：

本人（包括家人）樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！

從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：

。開放性水域、無救生員之游泳池

。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等

。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地

。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點

本人（包括家人）恪遵下列事項：

。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話

。絕不擅搶黃燈、闖紅燈

。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥

。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶

。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所（如核電廠）或設備

。颱風天不登山、不觀浪。

。本人（包括家人）將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用

。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體

。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關

。本人（包括家人）絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法