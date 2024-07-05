孫藝真「狀態大好」亮相富川影展紅毯！女神歸位驚豔韓媒

孫藝真亮相富川奇幻影展紅毯，女神風範驚艷眾人。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真繼4月來台出席記者會後，昨（4）是她產後首度亮相南韓「富川奇幻影展」開幕式紅毯；只見她狀態超好，臉上肌膚吹彈可破，笑容可掬，而她正好是今年「演員特別展」的主角，準備好透過經典作品再次征服影迷。

富川奇幻影展自2017年起開始設立演員特別展，從中選出當今南韓電影圈代表性演員；繼全道嬿、鄭雨盛、金憓秀、薛景求、崔岷植等人後，今年輪到主角孫藝真，活動將集中在她出道23年的演藝經歷。

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孫藝真亮相富川奇幻影展紅毯，女神風範驚艷眾人。（翻攝自OSEN）

孫藝真謙稱：「追隨尊敬的前輩們的腳步，舉辦特別展，讓我深受感動；感謝你們在我的演員生命中，創造如此輝煌的時刻。」

影展官方透露選定孫藝真為「特別展」主角的理由，表示「孫藝真是21世紀代表性女演員，具有無與倫比的魅力，成功突破框架，透過電影和電視劇覆蓋各種類型，創造屬於自己的角色。」

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