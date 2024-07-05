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娛樂 最新消息

陳沂分析蔡阿嘎、蘿拉事件懶人包！驚喊「像鬼故事」：很厚臉皮

陳沂嘆蔡阿嘎真心換絕情。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蔡阿嘎資深員工蘿拉因涉及以AB合約詐財，金額高達8位數遭解僱，陳沂昨則針對此事發表看法直喊：「真心換絕情絕對比損失的八位數更痛。」

陳沂直呼蘿拉一事簡直像在看鬼故事，「簡單說就是蘿拉自己開了B公司，跟廠商說蔡阿嘎這邊要求匯款A、B兩個公司。然後B公司的錢都進了蘿拉口袋，幾年下來至少有八位數。那蔡阿嘎他們之所以沒發現，是因為開團分潤本來就是不確定每次金額，有賣好賣不好的時候。」

而蘿拉還會假借蔡阿嘎名義去跟廠商要公關品，且是超乎廠商負荷的要，或是拍攝完的電器，騙蔡阿嘎說廠商要求必須回收，結果回收到她自己家裡去。陳沂認為，這種人就是習慣性說謊，而且都說的很真，「然後很厚臉皮，信不信，就算罪證確鑿她一定還敢到處哭訴自己才是受害者。只能說蔡阿嘎他們辛苦了。真心換絕情絕對比損失的八位數更痛。」

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