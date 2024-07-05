頂替蘿拉！蔡阿嘎找到「新業務窗口」 舊員工驚喜回鍋

蔡阿嘎（左）宣布舊員工「耶嫩」回鍋任職業務窗口。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎與員工的互動是網友相當喜愛的內容，不過他日前發出聲明將資深員工蘿拉開除，更提到對方涉及不法行為，因此終止雙方的勞雇關係。如今，蔡阿嘎更公布重磅消息，台大企管高材生前員工「耶嫩」正式簽約回鍋擔任新業務窗口的角色，並再次酸爆蘿拉：「心存善念的人就會有福報！」

蔡阿嘎解雇任職10多年的元老級員工蘿拉後，讓許多同業也紛紛跳出來爆料、指控蘿拉態度不佳，甚至直指她根本是「業界毒瘤」。沒想到，蔡阿嘎昨（4日）在社群開心公告：「宣布一個大頭佛工作室重磅消息：耶嫩正式簽約回鍋啦！闊別三年！歡迎即戰力回家，除了擔任業務窗口的角色，也會協助一些幕前的企劃，之後就會在影片中常常跟大家見面囉！」

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此外，蔡阿嘎更在貼文的留言處酸爆蘿拉，意有所指表示：「腳踏實地好好工作，心存善念的人就會有福報！」事實上，「耶嫩」畢業於國立台灣大學，並於2020年進入蔡阿嘎工作室，卻在工作一年三個月時決定離開，當時的他坦言想轉換跑道去考公股銀行。

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