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娛樂 最新消息

二代團粉嗨起來！2NE1成軍15週年 Dara來台開唱

少女時代孝淵。（勁維肯創意提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》揭曉完整名單，繼「少女時代」孝淵打頭陣曝光後，主辦單位陸續揭曉「Apink」、「B1A4」之外，加上近兩年到高雄走透透的「VIXX」成員LEO，以及最終公布的「2NE1」成員Dara （Sandara park），讓許多粉絲驚喜落淚，她本人也在社群媒體預告：「台北見！」

Apink。（勁維肯創意提供）

B1A4。（勁維肯創意提供）

《ONE TONE CONCERT》跳脫既往韓流拼盤的刻板印象，先公布21日的韓國全饒舌陣容，一口氣集結當今各人氣新星，20日的二代團主題則是絞盡腦汁，從前幾年為了來演出不惜隔離兩週也願意的少女時代孝淵，Apink與B1A4的男女團也是精挑細選，至於VIXX LEO在這兩年陸續造訪北高，感受滿滿台灣星光的愛。

VIXX Leo。（勁維肯創意提供）

由於剛好今年是「2NE1」團體成軍15週年，四位成員先前集合拍攝照片等花絮，在網路曝光後引發粉絲的期待，其中，Dara去年9月還曾以私人身分來台觀光，這次也是她首度以個人身來台開唱，是否會帶來什麼驚喜，或許可以期待。

2NE1 Dara。（勁維肯創意提供）

《ONE TONE Concert》7月20日場次，門票將於本週六（6日）中午12點於Klook全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位《 ONE TONE Concert》官方IG。

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