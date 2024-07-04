人氣YTR超強認劈腿！小三沉寂1個月「首發聲揭現況」

Soya（左起）與超強4年情斷，兩人的感情遭石靜介入。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕人氣YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」原是一對台馬跨國情侶，不過兩人已在5月時結束4年感情，男方在上個月也證實劈腿網紅石靜。事件爆發後，石靜也久久未更新動態，今（4日）則浮上水面透露近況。

石靜沉寂整整一個月，今更新IG動態，曬出多張美食照片，透露晚上到一處拉麵店用餐，點了甘醇醬油雞湯麵、秘製嫩雞叉燒飯、蒜香杏鮑菇、爽脆海帶絲等，並將用膳過程、店家環境、餐飲口感寫成食記全記錄下來，不過留言區仍是關閉狀態。

請繼續往下閱讀...

事實上，石靜爆出介入超強及Soya的戀情後，上月3日在IG曬出與Soya的對話截圖，表示自己2月底跟男方「超強系列」等友人赴馬來西亞拍片，不過男方於2月27日私下表明心意，告知她會在3月底和Soya出差後提出分手。

當時石靜坦言沒有拒絕男方的心意，更選擇遊走在模糊地帶，「證明我有錯，我願意承擔。對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」不過，網友們看完對話截圖後更氣，紛紛怒譙：「這種行為有夠綠茶，妳自己不覺得嗎？」、「妳的每一字每一句都是在二次傷害對方」、「加害者鼓勵受害者，第一次看到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法