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怪誕神劇《九號秘事9》每集一個新世界！5大看點穿越多重宇宙

《九號秘事》由瑞斯謝爾史密斯（左）與史蒂夫佩姆伯頓擔綱編劇並親自演出。（MyVideo提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕英國怪誕神劇《九號秘事 第9季》由「黑色鬼才雙雄」瑞斯謝爾史密斯與史蒂夫佩姆伯頓編劇及演出，每集30分鐘涵蓋不同題材的「獨立單集故事」、劇情懸疑反轉總是帶來「意想不到的結局」，加上「驚喜客串嘉賓彩蛋」、「故事背景腦洞大開」的創意以及「黑色幽默下的隱藏寓意」成為歷久不衰的五大看點，熱播10年仍受追捧。

《九號秘事》每集雖是獨立單元，但怪誕故事都莫名圍繞在數字「9」之間。（MyVideo提供）

鬼才雙雄的創作更被讚譽為「英國編劇教科書」，瑞斯曾受訪談及創作來源，「我們從日常生活中的小細節、新聞事件、歷史故事，甚至是我們自己經歷過的事情中汲取靈感。每當我們遇到有趣的故事或情節，就會把它記下來，然後把它變成一個完整的劇本。」

史蒂夫曾以此劇奪下「英國艾美獎」之稱的英國電視學院獎最佳喜劇男演員，他揭露劇本每集彷彿一個新世界，猶如穿越多重宇宙的創作初衷，「我們希望《九號秘事》能夠涵蓋多種風格和題材，讓每一集都有其獨特性。這樣不僅可以保持觀眾的新鮮感，還可以讓我們自己在創作過程中不斷挑戰和突破。從喜劇到驚悚，再到感人的劇情，每一集都是一次新的冒險。」

除了充滿創意和驚喜的劇情外，《九號秘事》還融合了黑色幽默與深刻的社會主題，讓觀眾在笑聲中思考人性、道德和社會問題，瑞斯表示，「我們希望通過這部劇，讓觀眾在享受故事的同時，能夠對一些更深層次的問題產生思考。」

瑞斯與史蒂夫除了在劇中展示他們的編劇才能，更在每集中扮演不同的角色，透過各種創意的劇情設計展現精湛演技。史蒂夫透露：「每個角色對我們來說都是一次新的挑戰，我們樂於探索不同的角色和故事。」

像是瑞斯難忘第一季《靜夜之中》單元，這集幾乎沒有對話，完全依賴肢體語言和面部表情來傳達故事，對他們而言是相當大挑戰。史蒂夫則提到曾在2018年萬聖節特別篇《死線》（Dead Line）中，首次嘗試現場直播，「整個過程充滿了緊張和興奮，每一秒都需要高度集中，任何錯誤都會被即時看到。」

最新第9季中，瑞斯與史蒂夫更是本色演出「演自己」！劇中舉辦一場《九號秘事》殺青宴，找回各季曾客串的演員回鍋，然而瑞斯卻意外得知自己搭檔20多年的伙伴史蒂夫要跟他拆夥，外頭嘉賓雲集，兩人卻在廁所鬧翻，史蒂夫烙狠話，「我們一直被綁在一起，我也想做自己啊，不想再拍這半小時的爛短片，每四集就有一集垃圾！」可說是自嘲功力一流，而結尾也留下了伏筆。

《九號秘事 第9季》於MyVideo獨家播出，第7、8季也已上架。MyVideo站上BBC人氣戲劇多元，《沙丘：第二部》克里斯多夫華肯主演的犯罪驚悚喜劇《罪犯聯盟》一、二季，知名「豆豆先生」羅溫艾金森（Rowan Atkinson）演出的同名喜劇《豆豆先生》，以及改編自BBC的美劇《鬼屋歡樂送》，講述年輕夫妻買入鄉間房子卻與「已故前任居民們」發生意想不到的故事，都在MyVideo看得到。

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