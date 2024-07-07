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娛樂 音樂

告五人歌曲有魔咒？雷雨交加高雄啤酒節被迫中斷

告五人參加高雄啤酒音樂節演出，離場之後下起暴雨，所有節目被迫中斷。（讀者提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕連續3天的「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」今（7）在高雄夢時代對面廣場舉辦最後一天演出，不料主舞台首組歌手告五人演出結束離場後，現場突下起暴雨，雷電交加，所有節目被迫中斷已1小時，主辦單位也在社群發出公告所有演出先暫停，將視天氣狀況有新消息就立刻通知。

莫非有魔咒？告五人今天在音樂節獻唱《你所到之處就下雨》，竟然天氣也起了變化，前兩天啤酒節都艷陽高照，現場還會灑水降溫，不料今天的暴雨大到驚人，蔡詩芸的演出尚未開始就因突如其來的暴雨先停止上台，台下歌迷也紛紛撐起傘，主辦單位也廣播希望歌迷先到可以遮雨處躲雨，場內所有活動全面中止。

告五人希望明年再到高雄開唱。（寬寬整合行銷提供）

目前主舞台唯一完成演出的是告五人，演唱《愛人錯過》時台下歌迷大聲合唱，讓雲安很感動，另外犬青說自己的家就在活動現場附近，來參加演出很開心，告五人也在台上問歌迷，如果明年來高雄辦演唱會大家會不會來？似乎搶先預告明年將再返高雄舉辦大型專場演唱會。

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