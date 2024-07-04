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娛樂 電影

《不丹沒有槍》男星也朝聖！感動「楊英風女兒」釋寬謙祖孫情

佛光山法師信眾看《我父英風》，深受感動讚賞不已。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕描述一代大師楊英風與釋寬謙法師感人父女情的紀錄電影《我父英風》，日前舉行多場特映會，吸引660人朝聖，連美國男星哈利艾宏都是座上賓，原來他是虔誠的藏傳佛教徒，目前更在華梵大學的佛教藝術系擔任講師。

哈利艾宏（右）自介「不丹男主角」，釋寬謙妙回「我是女主角」。（海鵬提供）

哈利艾宏因演出奧斯卡15強電影《不丹沒有槍》的「倒楣軍火商」獲得觀眾喜愛，這次遇上釋寬謙法師，自介說「我是《不丹沒有槍》的男主角」，釋寬謙立刻幽默回他「我是《我父英風》的女主角」，笑翻眾人。

片中，釋寬謙回憶和父親、阿嬤三人最聊得來，人生理念「一脈相承」每每聚首都聊得沒日沒夜，祖孫情感連哈利艾宏看得都十分感動。哈利艾宏認為《我》和《不》兩部電影，都提到了東西文化的交融與衝擊，也都與佛教世界相關，劇情雖不同，卻都是很真且深具智慧的電影。電影在8月2日上映。

楊英風（右起）和他的母親陳鴛鴦及女兒釋寬謙久別重逢後一起去溪頭旅行。（海鵬提供）

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